Зеленський: Нідерланди передадуть Україні протимінний корабель Almaar

Протимінний корабель класу Alkmaar.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Нідерландів зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar. Вже влітку Нідерланди завершать підготовку екіпажу та відправлять корабель Україні.

Нідерланди навчають українців використовувати протимінний корабель Alkmaar

У своєму Telegram-каналі глава держави розповів, що відвідав українських воїнів разом з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Вони поспілкувалися з військовими про те, як проходять тренування та обговорили подальші плани.

Зеленський нагороджує українських військових на кораблі Alkmaar у Нідерландах.

"Зустріч із нашими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar... Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні. Він отримає назву "Генічеськ" — на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси", — поінформував президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що це вже п'ятий корабель у майбутньому протимінному флоті України та другий саме від Нідерландів.

Окрім того, президент розповів, що разом з Робом Єттеном вони вшанували пам'ять військових та цивільних, що загинули під час Другої світової війни.

Зеленський та Єттен вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

"Світла памʼять усім жертвам війни та вічна шана тим, хто боровся за свободу Європи. Друга світова війна закінчилась повною поразкою агресора та покараннями для винних у воєнних злочинах проти миру та людяності. Маємо докладати всіх зусиль, щоб у цій війні Росії проти України кожен російський злочинець теж поніс справедливе покарання", — наголосив глава держави.

Турне Зеленського по Європі

Нагадаємо, що цього тижня президент України Володимир Зеленський був з офіційним візитом у кількох країни Європи. Зокрема у Нідерландах главу держави та український народ відзначили престижною премією "Чотири свободу". Нагорода була присуджена як визнання боротьби України за свободу та демократію в умовах повномасштабної війни.

Окрім того, президент зустрівся з нідерландським королем Віллемом-Александром. Під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію та подальшу підтримку України на тлі атак РФ. В цьому контексті варто зауважити, що Зеленський та прем'єр Роб Єттен підписали угоди про інвестиції у виробництво дронів.

Також Зеленський був з візитом у Німеччині, де Київ та Берлін вперше за понад 20 років провели міжурядові консультації. Сторони обговорили конкретні результати та плани на майбутнє.

Головна увага у Берліні була приділена десяти угодам різного рівня, які підписали Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Зокрема, мова йшла про протиповітряну оборону — ракети РАС-2 та пускові для систем IRIS-T. Політики також відвідали виставку українських дронів у Берліні.

Варто зауважити, що у Німеччині відбулось ще й засідання формату "Рамштайн". Основний акцент на зустрічі був зроблений на посиленні ППО, розвитку дронів та зростанні втрат ворога. Пізніше Зеленський розповів, що Україна отримала нові підтвердження про підтримку від партнерів, зокрема, мова про внески в програму PURL.

В останні дні президент України відвідав також Італію, де зустрівся із прем'єр-міністром Джорджією Мелоні. Згодом Зеленський повідомив, що сторони пропрацюють деталі Drone Deal між країнами. Мова йде про угоду, що включатиме військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем РЕБ, обміну даними і не тільки.

Ще одним важливим візитом став приїзд Зеленського до Норвегії, де він та прем'єр-міністр Йона Гар Стере підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони та безпеки.