Нідерланди інвестують 482 млн й вироблятимуть дрони з Україною

У четвер, 16 квітня, представники України й Нідерландів підписали угоду, яка передбачає довгострокову оборону співпрацю між двома країнами. Зокрема, інвестиції та спільне виробництво дронів.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на прессконференцію глави держави Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена.

Що передбачає угода між Україною та Нідерландами

Україна й Нідерланди офіційно запустили співпрацю у сфері оборонної промисловості. Йдеться, зокрема щодо виробництва безпілотників K4 DeepStrike та середніх ударних Baton.

Крім того, Нідерланди інвестують 482 млн євро в оборону України.

