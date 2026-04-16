Нідерланди інвестують 482 млн й вироблятимуть дрони з Україною
Дата публікації: 16 квітня 2026 17:57
У четвер, 16 квітня, представники України й Нідерландів підписали угоду, яка передбачає довгострокову оборону співпрацю між двома країнами. Зокрема, інвестиції та спільне виробництво дронів.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на прессконференцію глави держави Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена.
Що передбачає угода між Україною та Нідерландами
Україна й Нідерланди офіційно запустили співпрацю у сфері оборонної промисловості. Йдеться, зокрема щодо виробництва безпілотників K4 DeepStrike та середніх ударних Baton.
Крім того, Нідерланди інвестують 482 млн євро в оборону України.
Новина доповнюється...
Читайте також:
