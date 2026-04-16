Нидерланды инвестируют 482 млн и будут производить дроны с Украиной

В четверг, 16 апреля, представители Украины и Нидерландов подписали соглашение, которое предусматривает долгосрочное оборонное сотрудничество между двумя странами. В частности, инвестиции и совместное производство дронов.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на пресс-конференцию главы государства Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена.

Что предусматривает соглашение между Украиной и Нидерландами

Украина и Нидерланды официально запустили сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Речь идет, в частности, о производстве беспилотников K4 DeepStrike и средних ударных Baton.

Кроме того, Нидерланды инвестируют 482 млн евро в оборону Украины.

