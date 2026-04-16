Зеленский и народ Украины получили особую награду в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где его и украинский народ отметили престижной премией "Четыре свободы". Награду присудили как признание борьбы Украины за свободу и демократию в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прямую трансляцию церемонии.

Зеленский и народ Украины получили премию "Четыре свободы"

В мероприятии приняли участие король Виллем-Александр, принцесса Беатрикс, а также премьер-министр Роб Йеттен.

Премию "Четыре свободы" присудили президенту и украинскому народу в знак международного признания их стойкости и преданности демократическим ценностям в чрезвычайно сложных условиях войны.

Престижную награду присваивает Институт Рузвельта лицам и организациям за преданность принципам 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Рим. Во время поездки украинский лидер встретился с премьер-министром страны Джорджией Мелони и провел разговор с президентом Италии Серджо Матареллой.

Кроме того, стало известно, что Украина и Италия вместе доработают программу Drone Deal. Она предусматривает военную экспертизу, оборонные способности относительно дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы, обмена данными и тому подобное.