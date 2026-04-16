Зеленський і народ України отримали особливу нагороду в Нідерландах

Анна Рузвельт, Володимир Зеленський та Роб Йеттен. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де його та український народ відзначили престижною премією "Чотири свободи". Нагороду присудили як визнання боротьби України за свободу та демократію в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пряму трансляцію церемонії.

Зеленський і народ України отримали премію "Чотири свободи"

У заході взяли участь король Віллем-Александр, принцеса Беатрікс, а також прем'єр-міністр Роб Йеттен.

Премію "Чотири свободи" присудили президенту та українському народу на знак міжнародного визнання їхньої стійкості та відданості демократичним цінностям у надзвичайно складних умовах війни.

Престижну нагороду присвоює Інститут Рузвельта особам та організаціям за відданість принципам 32-го президента США Франкліна Рузвельта.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Рим. Під час поїздки український лідер зустрівся з прем'єр-міністеркою країни Джорджією Мелоні та провів розмову з президентом Італії Серджо Матареллою.

Крім того, стало відомо, що Україна та Італія разом допрацюють програму Drone Deal. Вона передбачає військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо.