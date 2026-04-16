Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський і народ України отримали особливу нагороду в Нідерландах

Зеленський і народ України отримали особливу нагороду в Нідерландах

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 12:33
Анна Рузвельт, Володимир Зеленський та Роб Йеттен. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де його та український народ відзначили престижною премією "Чотири свободи". Нагороду присудили як визнання боротьби України за свободу та демократію в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пряму трансляцію церемонії.

Зеленський і народ України отримали премію "Чотири свободи"

У заході взяли участь король Віллем-Александр, принцеса Беатрікс, а також прем'єр-міністр Роб Йеттен.

Премію "Чотири свободи" присудили президенту та українському народу на знак міжнародного визнання їхньої стійкості та відданості демократичним цінностям у надзвичайно складних умовах війни.

Престижну нагороду присвоює Інститут Рузвельта особам та організаціям за відданість принципам 32-го президента США Франкліна Рузвельта.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Рим. Під час поїздки український лідер зустрівся з прем'єр-міністеркою країни Джорджією Мелоні та провів розмову з президентом Італії Серджо Матареллою.

Крім того, стало відомо, що Україна та Італія разом допрацюють програму Drone Deal. Вона передбачає військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо.

Володимир Зеленський Нідерланди нагорода
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації