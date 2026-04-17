Зеленский: Нидерланды передадут Украине противоминный корабль Almaar

Зеленский: Нидерланды передадут Украине противоминный корабль Almaar

Дата публикации 17 апреля 2026 00:18
Зеленский: Нидерланды передадут Украине противоминный корабль Almaar
Противоминный корабль класса Alkmaar. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Нидерланды встретился с украинскими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar. Уже летом Нидерланды завершат подготовку экипажа и отправят корабль Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Нидерланды обучают украинцев использовать противоминный корабль Alkmaar

В своем Telegram-канале глава государства рассказал, что посетил украинских воинов вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Они пообщались с военными о том, как проходят тренировки и обсудили дальнейшие планы.

Зеленський зустрівся з українськими військовими у Нідерландах
Зеленский награждает украинских военных на корабле Alkmaarу Нидерландах. Фото: president.gov.ua

"Встреча с нашими военными, которые учатся на противоминном корабле класса Alkmaar... Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине. Он получит название "Геническ" — в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы", — проинформировал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это уже пятый корабль в будущем противоминном флоте Украины и второй именно от Нидерландов.

Кроме того, президент рассказал, что вместе с Робом Йеттеном они почтили память военных и гражданских, погибших во время Второй мировой войны.

Зеленский в Нидерландах почтил память погибших во Второй мировой войне
Зеленский и Йеттен почтили память погибших во Второй мировой войне. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Светлая память всем жертвам войны и вечное уважение тем, кто боролся за свободу Европы. Вторая мировая война закончилась полным поражением агрессора и наказаниями для виновных в военных преступлениях против мира и человечности. Мы должны прилагать все усилия, чтобы в этой войне России против Украины каждый российский преступник тоже понес справедливое наказание", — подчеркнул глава государства.

Турне Зеленского по Европе

Напомним, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский был с официальным визитом в нескольких странах Европы. В частности в Нидерландах главу государства и украинский народ отметили престижной премией "Четыре свободы". Награда была присуждена как признание борьбы Украины за свободу и демократию в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, президент встретился с нидерландским королем Виллемом-Александром. Во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшую поддержку Украины на фоне атак РФ. В этом контексте стоит заметить, что Зеленский и премьер Роб Йеттен подписали соглашения об инвестициях в производство дронов.

Также Зеленский был с визитом в Германии, где Киев и Берлин впервые за более чем 20 лет провели межправительственные консультации. Стороны обсудили конкретные результаты и планы на будущее.

Главное внимание в Берлине было уделено десяти соглашениям разного уровня, которые подписали Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. В частности, речь шла о противовоздушной обороне — ракеты РАС-2 и пусковые для систем IRIS-T. Политики также посетили выставку украинских дронов в Берлине.

Стоит заметить, что в Германии состоялось еще и заседание формата "Рамштайн". Основной акцент на встрече был сделан на усилении ПВО, развитии дронов и росте потерь врага. Позже Зеленский рассказал, что Украина получила новые подтверждения о поддержке от партнеров, в частности, речь о взносах в программу PURL.

В последние дни президент Украины посетил также Италию, где встретился с премьер-министром Джорджией Мелони. Впоследствии Зеленский сообщил, что стороны проработают детали Drone Deal между странами. Речь идет о соглашении, которое будет включать военную экспертизу, оборонные способности по дронам, ракетам, системам РЭБ, обмену данными и не только.

Еще одним важным визитом стал приезд Зеленского в Норвегию, где он и премьер-министр Йона Гар Стере подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
