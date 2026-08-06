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Головна Новини дня Літаки не ушкоджені: у МЗС прокоментували інцидент з вибухівкою біля Ан у Німеччині

Літаки не ушкоджені: у МЗС прокоментували інцидент з вибухівкою біля Ан у Німеччині

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 13:16
У МЗС прокоментували інцидент з вибухівкою біля українських літаків у Німеччині
Українські вантажні літаки "Антонов" в аеропорту в Німеччині, 5 серпня 2026 року. Фото: Reuters.

У МЗС України прокоментували інцидент із безпілотником поблизу українського літака Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпцига. У відомстві повідомили, що внаслідок події ніхто не постраждав, а літаки компанії "Антонов" не зазнали пошкоджень. Розслідування проводять німецькі правоохоронні органи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС України у четвер, 6 серпня.

У МЗС прокоментували інцидент із дроном біля Ан у Лейпцигу

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інцидент із безпілотником, який виявили поблизу українського транспортного літака Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпцига-Галле.

Як повідомили Новини.LIVE у пресслужбі МЗС, за наявною інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав, а літаки української компанії "Антонов" не були ушкоджені.

У відомстві зазначили, що розслідування здійснюють Центральний підрозділ із протидії екстремізму Саксонії при Генеральній прокуратурі Дрездена та Поліцейський центр боротьби з тероризмом і екстремізмом Державного кримінального управління Саксонії.

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Також дипломати й консули Посольства України в Німеччині підтримують постійний зв'язок із німецькими правоохоронними органами та представниками компанії "Антонов" і очікують на подальшу інформацію щодо результатів розслідування обставин події.

Новини.LIVE інформували, що 5 серпня 2026 року в аеропорту Лейпцига-Галле неподалік від українського транспортного літака Ан-124 "Руслан" виявили безпілотник із прикріпленим пакетом із детонатором. Сапери дистанційно знешкодили дрон за допомогою роботизованої системи.

Новини.LIVE також писали, що у Верховній Раді запропонували відновити цивільні польоти в Україні через створення окремих коридорів безпеки замість відкриття всього повітряного простору. Для цього необхідно узгодити рішення з військовими та опрацювати маршрути разом з "Украерорухом".

Німеччина Антонов літаки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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