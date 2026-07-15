Коли в Україні можуть відновити цивільні польоти: у Раді назвали умову

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: аеропорт "Бориспіль"/Facebook

У Верховній Раді озвучили один із можливих варіантів відновлення цивільної авіації в Україні. Йдеться про відкриття окремих коридорів безпеки замість усього повітряного простору. Для цього необхідно узгодити рішення з військовими та опрацювати маршрути з "Украерорухом".

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Який варіант відкриття авіасполучення пропонують у Раді

Народний депутат Володимир Крейденко заявив, що готовий співпрацювати з новим міністром розвитку громад і територій для відновлення цивільної авіації в Україні.

За словами парламентаря, одним із можливих рішень може стати відкриття не всього повітряного простору, а лише окремих коридорів безпеки. Водночас він наголосив, що для цього потрібно погодити відповідні рішення з військовими та разом із "Украерорухом" опрацювати можливі маршрути.

"Якщо прийде новий міністр, я готовий з ним працювати, щоб у нас відкрилася цивільна авіація. Досвід є, з військовими треба погодити, з "Украерорухом" треба відпрацювати маршрути. Можливо, не все небо відкривати, а створити коридори безпеки для цивільної авіації", — зазначив депутат.

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Крейденко також повідомив, що при Міністерстві вже працює спеціальна робоча група. До її складу входять військові, представники "Украероруху", експерти та посадовці.

Водночас нардеп зауважив, що зараз важливо не лише проводити наради, а й розробити чітку дорожню карту та перейти до практичних кроків, необхідних для відкриття цивільних польотів.

Новини.LIVE писали, що раніше народний депутат Володимир Крейденко заявив, що після завершення війни на відновлення цивільної авіації в Україні знадобиться щонайменше шість місяців. За його словами, запуск авіасполучення можливий лише після повної стабілізації безпекової ситуації, сертифікації аеродромів і відновлення допусків для авіаперсоналу. До завершення війни пасажирські польоти залишаються неможливими через міжнародні вимоги безпеки.

Новини.LIVE також писали, що Міністерство розвитку громад та територій України створило спеціальну робочу групу для підготовки до відновлення цивільних авіарейсів. Вона розроблятиме пропозиції щодо відкриття аеропортів і захисту авіаційної інфраструктури. Водночас експерт Богдан Долінце заявив, що після ухвалення відповідного рішення українські аеропорти можуть відновити роботу за один-два місяці.