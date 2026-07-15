Когда в Украине могут возобновить гражданские полеты: в Раде назвали условие

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: аэропорт "Борисполь"/Facebook

В Верховной Раде озвучили один из возможных вариантов возобновления гражданской авиации в Украине. Речь идет об открытии отдельных коридоров безопасности вместо всего воздушного пространства. Для этого необходимо согласовать решение с военными и проработать маршруты с "Украэрорухом".

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Какой вариант возобновления авиасообщения предлагают в Раде

Народный депутат Владимир Крейденко заявил, что готов сотрудничать с новым министром развития общин и территорий для восстановления гражданской авиации в Украине.

По словам парламентария, одним из возможных решений может стать открытие не всего воздушного пространства, а лишь отдельных коридоров безопасности. В то же время он подчеркнул, что для этого необходимо согласовать соответствующие решения с военными и совместно с "Украэрорухом" проработать возможные маршруты.

"Если придет новый министр, я готов с ним работать, чтобы у нас возобновилась гражданская авиация. Опыт есть, с военными нужно согласовать, с "Украэрорухом" нужно проработать маршруты. Возможно, не стоит открывать все небо, а создать коридоры безопасности для гражданской авиации", — отметил депутат.

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Крейденко также сообщил, что при министерстве уже работает специальная рабочая группа. В её состав входят военные, представители "Украэроруха", эксперты и чиновники.

В то же время народный депутат отметил, что сейчас важно не только проводить совещания, но и разработать четкую дорожную карту и перейти к практическим шагам, необходимым для возобновления гражданских полетов.

Новини.LIVE сообщали, что ранее народный депутат Владимир Крейденко заявил, что после завершения войны на восстановление гражданской авиации в Украине уйдет не менее шести месяцев. По его словам, запуск авиасообщения возможен только после полной стабилизации ситуации с безопасностью, сертификации аэродромов и восстановления допусков для авиаперсонала. До окончания войны пассажирские рейсы остаются невозможными из-за международных требований безопасности.

Новини.LIVE также сообщали, что Министерство развития общин и территорий Украины создало специальную рабочую группу для подготовки к возобновлению гражданских авиарейсов. Она будет разрабатывать предложения по открытию аэропортов и защите авиационной инфраструктуры. В то же время эксперт Богдан Долинце заявил, что после принятия соответствующего решения украинские аэропорты могут возобновить работу через один-два месяца.