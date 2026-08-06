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Головна Новини дня Суд обрав запобіжний захід експосолці України у США Стефанішиній

Суд обрав запобіжний захід експосолці України у США Стефанішиній

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Дата публікації: 6 серпня 2026 09:49
ВАКС обрав запобіжний захід Ользі Стефанішиній: який розмір застави визначив суд
Ольга Стефанішина в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експосолці України у США Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні. Тепер вона має сплатити 6 млн гривень застави.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Стефанішина після рішення ВАКС: У мене немає 6 млн грн застави

Крім застави, Стефанішина має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

Прокурори САП просили суд застосувати до Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15,3 млн грн.

Експосолка зазначає, що немає таких коштів, але шукатиме їх.

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"Насправді в мене немає коштів не 13 млн грн, не 10, не 6, але, звичайно, я буду шукати ці кошти, для того, щоб мати можливість знести це ставо... На даний час мій план  забезпечити безпеку своєї родини, уникнути погроз, які я отримую члени моєї родини, зберегти їх ментальне здоров'я і відстоювати свою позицію в суді. Я, звичайно, маю і подальші плани по роботі, вони наразі не пов'язані з державною службою", — сказала вона.

Як писали Новини.LIVE, 3 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у США. Раніше Стефанішина повідомляла, що вирішила завершити дипломатичну службу через особисті обставини.

Також Ольга Стефанішина прокоментувала підозру, заявивши, що їй нічого приховувати та вона готова відстоювати свою позицію. За її словами, всі обставини справи будуть доведені в суді, а звинувачення вона вважає безпідставними. Стефанішина також наголосила, що відкрито співпрацюватиме зі слідством.

Ольга Стефанішина застава ВАКС
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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