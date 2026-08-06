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Главная Новости дня Суд избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Стефанишиной

Суд избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Стефанишиной

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 09:49
ВАКС определил меру пресечения для Ольги Стефанишиной: какую сумму залога установил суд
Ольга Стефанишина в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении. Теперь ей предстоит внести залог в размере 6 млн гривен.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Стефанишина после решения ВАКС: У меня нет 6 млн грн залога

Помимо залога, Стефанишина обязана являться по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Прокуроры САП просили суд применить к Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 15,3 млн грн.

Бывшая посол отмечает, что у нее нет таких средств, но она будет их искать.

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"На самом деле у меня нет ни 13 млн грн, ни 10, ни 6, но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность снять эту меру... В настоящее время мой план обеспечить безопасность своей семьи, избежать угроз, которые получают члены моей семьи, сохранить их психическое здоровье и отстаивать свою позицию в суде. У меня, конечно, есть и дальнейшие планы по работе, они пока не связаны с государственной службой", — сказала она.

Как писали Новини.LIVE, 3 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США. Ранее Стефанишина сообщала, что решила завершить дипломатическую службу по личным обстоятельствам.

Также Ольга Стефанишина прокомментировала подозрение, заявив, что ей нечего скрывать и она готова отстаивать свою позицию. По её словам, все обстоятельства дела будут доказаны в суде, а обвинения она считает безосновательными. Стефанишина также подчеркнула, что будет открыто сотрудничать со следствием.

Ольга Стефанишина залог ВАКС
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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