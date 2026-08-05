Ольга Стефанишина прокомментировала новое подозрение

Ольга Стефанишина во время судебного заседания 5 августа 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина отреагировала на процессуальные действия правоохранительных органов, в которых упоминается ее имя. Она заявила, что такие действия не означают установления вины, а являются частью работы правоохранительной системы. Также Стефанишина подчеркнула, что находится в Украине и готова отстаивать свою позицию законным путем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Ольга Стефанишина в суде. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Комментарий Стефанишиной по поводу нового подозрения

Ольга Стефанишина заявила, что спокойно относится к ситуации вокруг процессуальных действий правоохранительных органов, в которых фигурирует ее имя. По ее словам, такие меры являются частью законной работы правоохранительной системы и не означают доказательства вины.

Она также отметила, что вопросы, которые появляются в СМИ, в частности касательно недвижимости, она уже комментировала более года назад. По словам Стефанишиной, после первых публикаций она самостоятельно предоставила журналистам необходимые документы по квартире, вокруг которой возникали вопросы.

"Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды.

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Значительную часть вопросов, появляющихся в СМИ, в частности касающихся недвижимости, я более года назад комментировала публично и довольно подробно. Еще после первых публикаций я сама предоставила журналистам все необходимые документы по квартире, по поводу которой возникали вопросы. Мне не было и нет чего скрывать", — отметила Стефанишина.

Стефанишина подчеркнула, что ее дипломатическая служба за рубежом не может служить способом уклониться от ответов на вопросы. Она отметила, что после завершения миссии вернулась в Украину и готова отстаивать свою позицию в соответствии с законом.

"Более десяти лет я посвятила служению государству. Некоторые уже поспешили предположить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов. Но миссия успешно завершена, и я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не станет ни защитой, ни оправданием.

Доказывать обвинение должен тот, кто его выдвигает. Я же сделаю то, что должна: спокойно, в соответствии с законом отстаивать свою позицию. В результате я не сомневаюсь. Спасибо за поддержку", — резюмировала экс-посол Украины в США.

Скриншот заявления Стефанишиной/Facebook

Стефанишина не указала в декларации квартиры и Mercedes: новые детали подозрения

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры озвучил новые детали подозрения, предъявленного бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

По версии стороны обвинения, Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры, наличные средства, потраченные на ремонт жилья, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Также, по данным следствия, она не задекларировала пользование автомобилем Mercedes, который был оформлен на ее подчиненного. Прокурор отметил, что имущество, по версии обвинения, могло приобретаться другими лицами по поручению Стефанишиной.

"Сведения об этих объектах (имущество Стефанишиной, — Ред.) как в декларации за 2024, так и за 2025 год не указаны", — подчеркнул прокурор.

Стефанишина призвала не оказывать давления на суд

В беседе с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец Ольга Стефанишина повторила, что не имеет претензий к себе и готова отстаивать свою позицию в рамках закона. В то же время она добавила, что пока в суде звучит только позиция стороны обвинения, а после перерыва защита представит свои аргументы.

Стефанишина призвала не оказывать давления на суд и подчеркнула, что рассчитывает на беспристрастное и объективное рассмотрение дела. По ее словам, она уважает работу правоохранительных органов, однако будет пользоваться своим правом на защиту.

"Я имею право на защиту и буду это делать в судебном порядке, рассчитывая на беспристрастное и объективное правосудие. Не должно быть никакого давления на суд", — сказала Стефанишина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Новини.LIVE сообщали, что 5 августа 2026 года НАБУ и САП вручили новое подозрение бывшему вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной. Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании ей меры пресечения. В начале заседания сторона защиты попросила провести слушания в закрытом режиме.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности посла Украины в США. Соответствующий указ глава государства подписал 3 августа 2026 года и опубликовал на своем сайте. Сама Стефанишина заявила, что покинула пост по собственному решению в связи с личными обстоятельствами.