Ольга Стефанишина покидает пост посла Украины в США — стала известна причина

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина в ближайшее время завершит дипломатическую службу. Решение об уходе она приняла по собственной инициативе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Уход Ольги Стефанишиной

По информации собеседника агентства, Стефанишина обратилась с просьбой прекратить исполнение своих обязанностей еще на прошлой неделе. Причиной такого шага стали личные обстоятельства.

В то же время источник подчеркнул, что президент Украины положительно оценивает работу дипломата на посту посла в США и доволен результатами ее деятельности.

Официальных заявлений о завершении дипломатической миссии Ольги Стефанишиной пока не обнародовано.

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