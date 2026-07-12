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Главная Новости дня СМИ: Стефанишина покидает пост посла Украины в США по собственному желанию

СМИ: Стефанишина покидает пост посла Украины в США по собственному желанию

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 18:20
Ольга Стефанишина покидает пост посла Украины в США — стала известна причина
Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина в ближайшее время завершит дипломатическую службу. Решение об уходе она приняла по собственной инициативе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Уход Ольги Стефанишиной

По информации собеседника агентства, Стефанишина обратилась с просьбой прекратить исполнение своих обязанностей еще на прошлой неделе. Причиной такого шага стали личные обстоятельства.

В то же время источник подчеркнул, что президент Украины положительно оценивает работу дипломата на посту посла в США и доволен результатами ее деятельности.

Официальных заявлений о завершении дипломатической миссии Ольги Стефанишиной пока не обнародовано.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, Юлия Свириденко может стать послом в США. В то же время главный кандидат на пост премьера — Сергей Корецкий.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров. По его словам, Украина меняет свою политическую стратегию, и каждое ключевое направление внешней политики будет закреплено за отдельным специалистом.

После этого он встретился с претендентами на пост главы Кабмина. В списке четыре человека, которые могут стать премьер-министром.

Ольга Стефанишина посол кадровые изменения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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