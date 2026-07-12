Свириденко уходит с поста премьера — Зеленский встретился с кандидатами

Владимир Зеленский и Сергей Корецкий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля встретился с кандидатами на пост премьер-министра. В списке четыре человека, которые могут возглавить Кабинет министров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Кто может возглавить Кабмин

Сегодня Владимир Зеленский встретился с министром обороны Михаилом Федоровым, министром энергетики Денисом Шмыгалем, предпринимателем Сергеем Корецким и мэром Харькова Игорем Тереховым.

Во время беседы с Тереховым президент подчеркнул, что вызовы для Харькова очень серьезны, ведь город ежедневно подвергается обстрелам со стороны России.

Владимир Зеленский и Игорь Терехов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Планы обеспечения устойчивости должны быть реализованы как можно скорее. Опыт Харькова в поддержке населения может быть распространен и на другие наши города и громады", — сказал Владимир Зеленский.

Читайте также:

С Шмыгалем президент обсудил вопросы защиты энергетики и выполнения планов устойчивого развития. По словам главы государства, выполнение планов устойчивого развития во всех регионах должно быть одинаково качественным, ведь отставание в любой области создает угрозу для жизни людей. Также стороны обсудили реализацию международных договоренностей в сферах энергетики и восстановления.

Денис Шмыгаль на встрече с президентом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Нужно своевременно все это реализовать. Но на сегодняшний день достигнутых договоренностей недостаточно, поэтому мы обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы. Украина должна стать сильнее, и мы можем это обеспечить", — сказал украинский лидер.

В то же время во время встречи с Михаилом Федоровым Зеленский поговорил о дальнейшей трансформации процессов в Силах обороны Украины.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства подчеркнул, что изменения должны поддержать мотивацию украинских воинов, а также улучшить обеспечение боевых бригад личным составом.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что ключевым вызовом остается усиление противовоздушной обороны, прежде всего защита украинских городов и сел от российских атак с помощью дронов.

Президент также побеседовал с Сергеем Корецким. Он подчеркнул, что предприниматель обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности компаний "Укрнефть" и "Нефтегаз".

Владимир Зеленский и Сергей Корецкий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Они обсудили, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства.

Кроме того, глава государства заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко. Они обсудили дополнительные меры по усилению безопасности, а также дополнительные решения и ресурсы для выполнения поставленных задач.

Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как писали Новини.LIVE, накануне Зеленский предложил Юлии Свириденко новое направление работы. Он отметил, что начнутся кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко может стать послом в США. По его словам, главный кандидат на пост премьера — Сергей Корецкий.