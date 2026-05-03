"План устойчивости" на зиму: Кулеба заявил о поиске финансирования

Алексей Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Украина ведет переговоры с международными партнерами по привлечению финансирования для реализации "Планов устойчивости". Речь идет о комплексной подготовке страны к зиме и повышении выносливости критической инфраструктуры в условиях постоянных атак со стороны РФ.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в комментарии Новини.LIVE.

"План устойчивости" для Украины на зиму

Кулеба рассказал, что ранее министр энергетики Денис Шмыгаль озвучил потребность Украины для подготовки к зиме. Для этого нужно 5,4 млрд долларов. Однако эта сумма охватывает не только прохождение отопительного сезона, а значительно более широкий спектр задач.

"Планы устойчивости" — это более широкое понимание того, что нужно нам перестроить в наших громадах и регионах для того, чтобы мы могли выдерживать все испытания, обстрелы и т.д... Поэтому это не просто об отопительном сезоне. Это о том, чтобы сделать нашу критическую инфраструктуру более устойчивой для соответствующих угроз", — сказал министр.

Он добавил, что правительство активно работает с международными партнерами, чтобы найти необходимые ресурсы для реализации этих мероприятий и обеспечить стабильное прохождение зимнего периода.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на депутата Сергея Нагорняка, в Украине не успеют защитить энергоподстанции до 1 сентября. По его словам, работы по восстановлению и защите энергетической инфраструктуры продолжаются, однако их темпы ограничены имеющимися ресурсами и кадровым дефицитом.

В то же время Денис Шмыгаль сообщал, что к зиме Украина планирует восстановить 6 ГВт мощностей. Сейчас удалось восстановить 1 ГВт мощностей.