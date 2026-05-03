"План стійкості" на зиму: Кулеба заявив про пошук фінансування

Олексій Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення фінансування для реалізації "Планів стійкості". Йдеться про комплексну підготовку країни до зими та підвищення витривалості критичної інфраструктури в умовах постійних атак з боку РФ.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у коментарі Новини.LIVE.

"План стійкості" для України на зиму

Кулеба розповів, що раніше міністр енергетики Денис Шмигаль озвучив потребу України для підготовки до зими. Для цього потрібно 5,4 млрд доларів. Однак ця сума охоплює не лише проходження опалювального сезону, а значно ширший спектр завдань.

"Плани стійкості" — це більш широке розуміння того, що потрібно нам перебудувати в наших громадах і регіонах для того, щоб ми могли витримувати всі випробування, обстріли тощо... Тому це не просто про опалювальний сезон. Це про те, щоб зробити нашу критичну інфраструктуру більш стійкою для відповідних загроз", — сказав міністр.

Він додав, що уряд активно працює з міжнародними партнерами, аби знайти необхідні ресурси для реалізації цих заходів і забезпечити стабільне проходження зимового періоду.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на депутата Сергія Нагорняка, в Україні не встигнуть захистити енергопідстанції до 1 вересня. За його словами, роботи з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури тривають, однак їхні темпи обмежені наявними ресурсами та кадровим дефіцитом.

Водночас Денис Шмигаль повідомляв, що до зими Україна планує відновити 6 ГВт потужностей. Наразі вдалося відновити 1 ГВт потужностей.