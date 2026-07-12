Свириденко йде з посади прем'єра — Зеленський зустрівся з кандидатами

Володимир Зеленський та Сергій Корецький. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з кандидатами на посаду прем'єр-міністра. У переліку чотири особи, які можуть очолити Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Хто може очолити Кабмін

Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисем Шмигалем, підприємцем Сергієм Корецьким та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Під час розмови з Тереховим президент наголосив, що виклики для Харкова дуже серйозні, адже місто щодня обстрілює Росія.

Володимир Зеленський та Ігор Терехов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", — сказав Володимир Зеленський.

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З Шмигалем президент обговорив захист енергетики та виконання планів стійкості. За словами глави держави, виконання планів стійкості в усіх регіонах має бути однаково якісним, адже відставання в будь-якій області створює загрозу для життя людей. Також сторони обговорили реалізацію міжнародних домовленостей у сферах енергетики та відновлення.

Денис Шмигаль на зустрічі з президентом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Треба вчасно все це реалізувати. Але на сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями. Україна має стати сильніше, і можемо це забезпечити", — сказав український лідер.

Водночас під час зустрічі з Михайлом Федоровим Зеленський поговорив про подальшу трансформацію процесів у Силах оборони України.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави наголосив, що зміни мають підтримати мотивацію українських воїнів, а також покращити забезпечення бойових бригад особовим складом.

Окремо Зеленський наголосив, що ключовим викликом залишається посилення протиповітряної оборони, насамперед захист українських міст і сіл від російських атак дронами.

Президент також поговорив із Сергієм Корецьким. Він наголосив, що підприємець забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності компаній "Укрнафта" та "Нафтогаз".

Володимир Зеленський та Сергій Корецький. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вони обговорили, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави.

Крім того, глава держави заслухав доповідь очільника МВС Ігоря Клименка. Вони обговорили додаткові рішення для посилення безпеки, а також додаткові рішення й ресурси для виконання визначених завдань.

Володимир Зеленський та Ігор Клименко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Як писали Новини.LIVE, напередодні Зеленський запропонував Юлії Свириденко новий напрямок роботи. Він зазначив, що розпочнуться кадрові зміни, які повинні гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Свириденко може стати послом у США. За його словами, головний кандидат на посаду прем'єра — Сергій Корецький.