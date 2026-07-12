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Головна Новини дня Терехова розглядають на посаду прем'єр-міністра

Терехова розглядають на посаду прем'єр-міністра

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Дата публікації: 12 липня 2026 16:00
Оновлення Кабміну — Ігор Терехов може стати новим прем'єром
Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

В Україні змінять прем'єр-міністра в рамках "перезавантаження" Кабінету міністрів. Серед кандитатів на посаду є мер Харкова Ігор Терехов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Хто може стати новим прем'єром України

Железняк розповів, що наразі немає кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Однак є перелік осіб, які можуть очолити Кабінет міністрів, серед них:

  • підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи "Нафтогаз" Сергій Корецький,
  • міністр енергетики Денис Шмигаль,
  • міністр оборони Михайло Федоров,
  • мер Харкова Ігор Терехов.
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Скриншот допису Ярослава Железняка

Народний обранець додав, що найближчим часом буде багато відставок, зокрема, і в правоохоронних органах.

"Поки є чутки про те, що внесуть кандидатуру голови СБУ. І що готовиться заміна голови ДБР. Я тут підкреслюю що це поки "чутки". У мене немає підтвердження станом на зараз, що це відбудеться в найближчий час", — сказав депутат. 

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Скриншот допису Ярослава Железняка

Крім того, сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Тереховим. Глава держави наголосив, що виклики для Харкова дуже серйозні, адже місто перебуває під щоденними ударами РФ. 

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Володимир Зеленський та Ігор Терехов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються. Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", — сказав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну. Він запропонував Юлії Свириденко новий напрямок роботи.

За даними Железняка, чинна прем'єр-міністерка може стати послом у США. Він зазначив, що в рамках цього "перезавантаженння" очікується багато кадрових змін, зокрема, замінять кількох міністрів. 

Кабінет міністрів Ігор Терехов кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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