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Головна Новини дня Зміни в Кабміні: Свириденко може стати послом у США

Зміни в Кабміні: Свириденко може стати послом у США

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Дата публікації: 12 липня 2026 16:24
Юлія Свириденко може стати послом в США — плануються кадрові зміни
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Президент України Володимир Зеленський запропонував чинній прем'єр-міністерці новий напрямок роботи. Вона може стати послом у США.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. 

Юлія Свириденко отримає нову посаду

Железняк розповів, що Свириденко залишається у команді, але може стати послом у США. Також він розвіяв чутки про те, що у Кабміні стався скандал.

"Свириденко залишається у команді. Але буде послом у США. Всі чутки що там посварився хтось це чутки. Начебто вчора остаточно вирішили, сьогодні запустили процес", — сказав нардеп. 

За його словами, головний кандидат на посаду прем'єра — Сергій Корецький. Він підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи "Нафтогаз". Народний обранець зазначив, що зараз це вирішено на 95%.

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Водночас Ярослав Железняк додав, що в рамках цього "перезавантаженння" очікується багато кадрових змін. Він зазначив, що нові призначення можливі й поза межами Кабміну. За даними депутата, поміняють багато міністрів. 

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Скриншот допису Ярослава Железняка

Як писали Новини.LIVE, 30 червня Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Це можливо через те, що деякі громади відстають у підготовці до опалювального сезону. 

Водночас у травні Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони. Йдеться про Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка. 

Кабінет міністрів посол Юлія Свириденко кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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