Юлія Свириденко може стати послом в США — плануються кадрові зміни

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Президент України Володимир Зеленський запропонував чинній прем'єр-міністерці новий напрямок роботи. Вона може стати послом у США.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Юлія Свириденко отримає нову посаду

Железняк розповів, що Свириденко залишається у команді, але може стати послом у США. Також він розвіяв чутки про те, що у Кабміні стався скандал.

"Свириденко залишається у команді. Але буде послом у США. Всі чутки що там посварився хтось це чутки. Начебто вчора остаточно вирішили, сьогодні запустили процес", — сказав нардеп.

За його словами, головний кандидат на посаду прем'єра — Сергій Корецький. Він підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи "Нафтогаз". Народний обранець зазначив, що зараз це вирішено на 95%.

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Водночас Ярослав Железняк додав, що в рамках цього "перезавантаженння" очікується багато кадрових змін. Він зазначив, що нові призначення можливі й поза межами Кабміну. За даними депутата, поміняють багато міністрів.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Як писали Новини.LIVE, 30 червня Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Це можливо через те, що деякі громади відстають у підготовці до опалювального сезону.

Водночас у травні Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони. Йдеться про Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка.