Зеленський про підготовку України до зими: будуть кадрові рішення

Володимир Зеленський на зустрічі з Юлією Свириденко та Сергієм Корецьким. Фото: ОП

Україна продовжує комплексну підготовку до опалювального сезону. Однак є громади, які відстають у підготовчій роботі. Через це можливі кадрові зміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з директором ПАТ "Укрнафта" Сергієм Корецьким та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

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