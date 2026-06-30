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Головна Новини дня Зеленський анонсував кадрові зміни: частина громад відстає у підготовці до зими

Зеленський анонсував кадрові зміни: частина громад відстає у підготовці до зими

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 19:12
Зеленський про підготовку України до зими: будуть кадрові рішення
Володимир Зеленський на зустрічі з Юлією Свириденко та Сергієм Корецьким. Фото: ОП

Україна продовжує комплексну підготовку до опалювального сезону. Однак є громади, які відстають у підготовчій роботі. Через це можливі кадрові зміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з директором ПАТ "Укрнафта" Сергієм Корецьким та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. 

Новина доповнюється...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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