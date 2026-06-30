Зеленский о подготовке Украины к зиме: будут приняты кадровые решения

Зеленский анонсировал кадровые изменения: часть громад отстает в подготовке к зиме
Украина продолжает комплексную подготовку к отопительному сезону. Однако есть громады, которые отстают в подготовительной работе. В связи с этим возможны кадровые изменения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время встречи с главой правления Нафтогаз Сергеем Корецким и премьер-министром Юлией Свириденко.
Подготовка Украины к зиме
Зеленский заявил, что основными направлениями работы в ходе подготовки к зиме остаются обеспечение страны газом, защита энергетической инфраструктуры, логистических маршрутов и поставки необходимого оборудования.
По словам главы государства, правительство и Нафтогаз Украины выполняют задачи по расширению сети международных энергетических партнерств. Они должны помочь Украине пережить предстоящий отопительный сезон, а также укрепить энергетическую безопасность страны в долгосрочной перспективе.
Глава Нафтогаза Сергей Корецкий доложил о переговорах между энергетическими компаниями. Уже в июле Украина планирует заключить соответствующие международные соглашения. Кроме того, Зеленский сообщил, что в ходе совещания были определены политические приоритеты для укрепления сотрудничества с лидерами других государств.
Отдельно глава государства заслушал доклад Юлии Свириденко об обеспечении страны необходимыми запасами топлива и выполнении региональных планов устойчивости.
По словам Владимира Зеленского, не все громады должным образом готовятся к зиме. В связи с этим могут произойти кадровые изменения.
"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", — заявил украинский лидер.
Он также поблагодарил всех, кто эффективно работает над подготовкой страны к отопительному сезону и обеспечением устойчивости общин.
Как писали Новини.LIVE, ранее Алексей Кулеба заявлял о поиске финансирования для реализации "Планов устойчивости". Для этого требуется 5,4 млрд долларов.
В то же время Андрей Сибига сообщил, что Украина договорилась с партнерами об усилении ПВО перед зимой. Также наше государство ожидает дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре.