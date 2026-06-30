Зеленский о подготовке Украины к зиме: будут приняты кадровые решения

Владимир Зеленский на встрече с Юлией Свириденко и Сергеем Корецким. Фото: ОП

Украина продолжает комплексную подготовку к отопительному сезону. Однако есть громады, которые отстают в подготовительной работе. В связи с этим возможны кадровые изменения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время встречи с главой правления Нафтогаз Сергеем Корецким и премьер-министром Юлией Свириденко.

Подготовка Украины к зиме

Зеленский заявил, что основными направлениями работы в ходе подготовки к зиме остаются обеспечение страны газом, защита энергетической инфраструктуры, логистических маршрутов и поставки необходимого оборудования.

По словам главы государства, правительство и Нафтогаз Украины выполняют задачи по расширению сети международных энергетических партнерств. Они должны помочь Украине пережить предстоящий отопительный сезон, а также укрепить энергетическую безопасность страны в долгосрочной перспективе.

Сергей Корецкий. Фото: ОП

Глава Нафтогаза Сергей Корецкий доложил о переговорах между энергетическими компаниями. Уже в июле Украина планирует заключить соответствующие международные соглашения. Кроме того, Зеленский сообщил, что в ходе совещания были определены политические приоритеты для укрепления сотрудничества с лидерами других государств.

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Отдельно глава государства заслушал доклад Юлии Свириденко об обеспечении страны необходимыми запасами топлива и выполнении региональных планов устойчивости.

Юлия Свириденко. Фото: ОП

По словам Владимира Зеленского, не все громады должным образом готовятся к зиме. В связи с этим могут произойти кадровые изменения.

"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", — заявил украинский лидер.

Он также поблагодарил всех, кто эффективно работает над подготовкой страны к отопительному сезону и обеспечением устойчивости общин.

Как писали Новини.LIVE, ранее Алексей Кулеба заявлял о поиске финансирования для реализации "Планов устойчивости". Для этого требуется 5,4 млрд долларов.

В то же время Андрей Сибига сообщил, что Украина договорилась с партнерами об усилении ПВО перед зимой. Также наше государство ожидает дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре.