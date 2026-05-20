Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Іван Гаврилюк. Фото: Міноборони

Кабінет міністр України 20 травня звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова. Вони обоє мають солідний військовий шлях за плечима.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на на заяву представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Звільнення двох заступників мінстра оборони

Мельничук повідомив, що уряд звільнив:

Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони;

з посади заступника міністра оборони; Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони.

Відомо, що Іван Гаврилюк раніше обіймав керівні посади у Генштабі ЗСУ. Він пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління.

Водночас Євген Мойсюк був заступником Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2024 роках. Вже у 2024-2025 роках він працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Читайте також:

Євген Мойсюк. Фото: Армія Inform

Як писали Новини.LIVE, вкінці квітня Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах України". За його словами, останнім часом зросла кількість інформації щодо неврегульованості критичних проблем лісової галузі.

Того ж місяця президент замінив керівників СБУ в кількох регіонах. Йдеться про Харківську, Херсонську та Київську області, а також Київ.