Головна Новини дня Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

Дата публікації: 20 травня 2026 21:46
Іван Гаврилюк. Фото: Міноборони

Кабінет міністр України 20 травня звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова. Вони обоє мають солідний військовий шлях за плечима.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на на заяву представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука. 

Звільнення двох заступників мінстра оборони

Мельничук повідомив, що уряд звільнив:

  • Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони;
  • Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони.

Відомо, що Іван Гаврилюк раніше обіймав керівні посади у Генштабі ЗСУ. Він пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління. 

Водночас Євген Мойсюк був заступником Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2024 роках. Вже у 2024-2025 роках він працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Євген Мойсюк. Фото: Армія Inform

Як писали Новини.LIVE, вкінці квітня Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах України". За його словами, останнім часом зросла кількість інформації щодо неврегульованості критичних проблем лісової галузі.

Того ж місяця президент замінив керівників СБУ в кількох регіонах. Йдеться про Харківську, Херсонську та Київську області, а також Київ.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
