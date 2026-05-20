Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони
Кабінет міністр України 20 травня звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова. Вони обоє мають солідний військовий шлях за плечима.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на на заяву представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Мельничук повідомив, що уряд звільнив:
- Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони;
- Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони.
Відомо, що Іван Гаврилюк раніше обіймав керівні посади у Генштабі ЗСУ. Він пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління.
Водночас Євген Мойсюк був заступником Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2024 роках. Вже у 2024-2025 роках він працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.
