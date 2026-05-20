Кабмин уволил двух заместителей министра обороны

Иван Гаврилюк. Фото: Минобороны

Кабинет министр Украины 20 мая уволил двух заместителей министра обороны Михаила Федорова. Они оба имеют солидный военный путь за плечами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на на заявление представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Увольнение двух заместителей минстра обороны

Мельничук сообщил, что правительство уволило:

Гаврилюка Ивана Юрьевича с должности заместителя министра обороны;

с должности заместителя министра обороны; Мойсюка Евгения Георгиевича с должности заместителя министра обороны.

Известно, что Иван Гаврилюк ранее занимал руководящие должности в Генштабе ВСУ. Он прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного управления.

В то же время Евгений Мойсюк был заместителем Главнокомандующего ВСУ в 2021-2024 годах. Уже в 2024-2025 годах он работал специальным уполномоченным президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

Евгений Мойсюк. Фото: Армия Inform

Как писали Новини.LIVE, в конце апреля Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в "Лесах Украины". По его словам, в последнее время возросло количество информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли.

В том же месяце президент заменил руководителей СБУ в нескольких регионах. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также Киеве.