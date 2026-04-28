Главная Новости дня Зеленский анонсировал кадровые изменения в "Лесах Украины"

Дата публикации 28 апреля 2026 19:27
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения, которые будут касаться государственной компании "Леса Украины". Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Новая кадровая политика в "Лесах Украины"

Как отметил глава государства, в последнее время возросло количество информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли. В частности, речь идет о защите Карпат и других важных природных сред Украины. Поэтому в ближайшее время ожидаются кадровые изменения в государственных компаниях, таких как "Леса Украины".

Зеленський заявив, що в "Лісах України" будуть кадрові зміни
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

"Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новые кадровые подходы. В ближайшее время будут решения", — отметил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава государства подписал указ о назначении нового руководителя Департамента контрразведки СБУ. На эту должность стал Сергей Гуньковский.

Также мы писали о том, что Правительство назначило нового руководителя Государственной таможенной службы. По итогам конкурса должность занял Орест Мандзий. Он имеет опыт работы в НАБУ.

Кроме того, мы сообщали о том, что Василий Шкураков стал заместителем министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита. Он имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
