Зеленский анонсировал кадровые изменения в "Лесах Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения, которые будут касаться государственной компании "Леса Украины". Этот вопрос он обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Новая кадровая политика в "Лесах Украины"

Как отметил глава государства, в последнее время возросло количество информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли. В частности, речь идет о защите Карпат и других важных природных сред Украины. Поэтому в ближайшее время ожидаются кадровые изменения в государственных компаниях, таких как "Леса Украины".

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

"Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новые кадровые подходы. В ближайшее время будут решения", — отметил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава государства подписал указ о назначении нового руководителя Департамента контрразведки СБУ. На эту должность стал Сергей Гуньковский.

