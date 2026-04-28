Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах України"

Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах України"

Дата публікації: 28 квітня 2026 19:27
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни, які будуть стосуватися державної компанії "Ліси України". Це питання він обговорив з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву глави держави.

Нова кадрова політика в "Лісах України"

Як зазначив глава держави, останнім часом зросла кількість інформації щодо неврегульованості критичних проблем лісової галузі. Зокрема, йдеться про захисту Карпат й інших важливих природних середовищ України. Відтак найближчим часом очікуються кадрові зміни в державних компаніях, таких як "Ліси України".

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

"Домовились із прем'єр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення", — зазначив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава держави підписав указ про призначення нового керівника Департаменту контррозвідки СБУ. На цю посаду став Сергій Гуньковський.

Також ми писали про те, що Уряд призначив нового керівника Державної митної служби. За підсумками конкурсу посаду обійняв Орест Мандзій. Він має досвід роботи у НАБУ.

Крім того, ми повідомляли про те, що Василь Шкураков став заступником міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. Він має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами.

