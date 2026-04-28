Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах України"

Президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни, які будуть стосуватися державної компанії "Ліси України". Це питання він обговорив з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Нова кадрова політика в "Лісах України"

Як зазначив глава держави, останнім часом зросла кількість інформації щодо неврегульованості критичних проблем лісової галузі. Зокрема, йдеться про захисту Карпат й інших важливих природних середовищ України. Відтак найближчим часом очікуються кадрові зміни в державних компаніях, таких як "Ліси України".

"Домовились із прем'єр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи. Найближчим часом будуть рішення", — зазначив Зеленський.

