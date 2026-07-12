Кадровые изменения в Кабмине: Зеленский предложил Свириденко новую должность
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Дата публикации 12 июля 2026 14:22
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров в рамках изменения политической стратегии. В частности, он предложил Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.
Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 12 июля, передает Новини.LIVE.
Обновление Кабмина
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