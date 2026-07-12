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Головна Новини дня ЗМІ: Стефанішина залишає посаду посла України у США за власним бажанням

ЗМІ: Стефанішина залишає посаду посла України у США за власним бажанням

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 18:20
Ольга Стефанішина залишає посаду посла України в США — відома причина
Ольга Стефанішина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Надзвичайний і Повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина найближчим часом завершить дипломатичну службу. Рішення про звільнення вона ухвалила за власною ініціативою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Звільнення Ольги Стефанішиної

За інформацією співрозмовника агентства, Стефанішина звернулася з проханням припинити виконання своїх обов'язків ще минулого тижня. Причиною такого кроку стали особисті обставини.

Водночас джерело наголосило, що президент України позитивно оцінює роботу дипломатки на посаді посла в США та задоволений результатами її діяльності.

Офіційних заяв щодо завершення дипломатичної місії Ольги Стефанішиної наразі не оприлюднено.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, Юлія Свириденко може стати послом у США. Водночас головний кандидат на посаду прем'єра — Сергій Корецький.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів. За його словами, Україна змінює свою політичну стратегію і кожен ключовий напрям зовнішньої політики буде закріплений за окремим фахівцем.

Після цього він зустрівся з претендентами на посаду очільника Кабміну. У переліку чотири особи, які можуть прем'єр-міністром.

Ольга Стефанішина посол кадрові зміни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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