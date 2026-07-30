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Главная Новости дня Стефанишина: Зеленский не просил меня уйти в отставку

Стефанишина: Зеленский не просил меня уйти в отставку

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 23:48
Стефанишина заявила, что Зеленский не просил её уйти в отставку
Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что президент Владимир Зеленский не просил её уйти в отставку. По её словам, глава государства, напротив, хочет, чтобы она продолжала работать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Что сказала Стефанишина о якобы просьбе «уйти в отставку» и скандале с имуществом

"Он (Зеленский — ред.) не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла... Он хочет, чтобы я оставалась на должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда в качестве посла, я подготовила план... Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть", — сказала Стефанишина.

Кроме того, глава украинского дипломатического представительства в США отреагировала на обвинения в том, что она якобы не задекларировала имущество.

"Вы знаете, что все, кто находится в ближайшем окружении президента, подвергаются подозрениям во многих вопросах, и действительно есть попытка выдвинуть обвинения в том, как я декларировала свое имущество... Это абсолютно нормальный процесс", — заявила она.

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Подводя итог, Стефанишина добавила, что, если потребуется, она готова вернуться в Украину и «изложить свои аргументы» в этом контексте. По её словам, процесс будет публичным.

"Это будет публично. Это не связано с моей официальной должностью, ни с тем, что я использовала во время пребывания в этой должности, ни с чем-либо, связанным с этим. Но в то же время дискуссия продолжается", — подытожила посол Украины в США

Что предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация, что мать Ольги Стефанишиной — Надежда Кравец — приобрела в Киеве трехкомнатную квартиру площадью 99,8 квадратных метров в жилом комплексе "Львовская площадь".

Согласно обнародованным документам, стоимость недвижимости составляла 3,04 млн гривен, что на момент заключения сделки соответствовало примерно 83,2 тыс. долларов.
В то же время сообщалось, что в октябре 2022 года минимальная цена трехкомнатных квартир от застройщика в этом ЖК начиналась от 12 млн гривен.

Сама Стефанишина объясняла, что ее родители инвестировали в эту недвижимость еще в 2019 году, когда стоимость одного квадратного метра составляла около 29 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 июля СМИ писали, что Ольга Стефанишина в ближайшее время завершит дипломатическую службу. Утверждалось, что это решение она приняла по собственной инициативе.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, должность посла может занять экс-премьер Юлия Свириденко.

Владимир Зеленский Ольга Стефанишина посол
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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