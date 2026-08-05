Стефанішина заявила, що не зможе внести заставу в 15,3 млн грн і забезпечити родину

Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

Колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, якій повідомили про підозру, заявила в суді, що вважає звинувачення необґрунтованими та має намір доводити свою невинуватість у законний спосіб. Вона також наголосила, що спеціально повернулася до України, щоб брати участь у всіх процесуальних діях і не має наміру уникати судового розгляду.

Про це вона заявила у залі суду, передає Новини.LIVE.

Стефанішина заявила, що не ухилятиметься від суду

За словами Стефанішиної, вона виконуватиме всі покладені на неї процесуальні обов'язки та перебуватиме в Києві для захисту своєї позиції.

"Я не маю жодного наміру пропускати судові засідання, ухилятися від обов'язків, які покладені на мене кримінальним процесом, і маю намір перебувати в Києві та відстоювати свою честь у суді", — заявила вона.

Ольга Стефанішина у суді. Фото: Новини.LIVE

Стефанішина також звернулася до суду з проханням врахувати витрати, пов'язані з поверненням до України, забезпеченням родини та оплатою правової допомоги. За її словами, запропонований розмір застави є для неї непосильним.

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"Я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому розмірі. А навіть якщо знайду таку можливість, не зможу тоді забезпечити життя своєї родини", — наголосила вона.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в 15,3 млн грн. Водночас раніше під час спілкування з журналістами представник обвинувачення називав іншу суму — 13,1 млн грн. Рішення щодо запобіжного заходу суд має оголосити завтра.

Прокурор САП Віталій Рибалкін в коментарі Радіо Свобода повідомив, що Ользі Стефанішиній оголосили підозру за трьома епізодами — незаконне збагачення та два випадки недостовірного декларування. За версією слідства, незаконне збагачення стосується двох квартир у ЖК "Файна Таун", які нібито були придбані через близьку подругу. Ймовірну суму незаконного збагачення оцінюють у 13,9 млн грн.

У САП заявили, що проситимуть суд обрати для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 13,3 млн грн. Раніше сама Стефанішина заперечила звинувачення та заявила, що їй "не було й немає чого приховувати".

Як повідомляли Новини.LIVE, під час розгляду клопотання про запобіжний захід прокурор САП заявив, що Ольга Стефанішина нібито впливала на призначення керівників низки антикорупційних органів. Сторона обвинувачення просила обрати їй запобіжний захід у вигляді застави понад 13 млн грн, однак захист заперечив доводи прокуратури.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 серпня Ользі Стефанішиній повідомили про нову підозру. У Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання про обрання їй запобіжного заходу, а на початку засідання сторона захисту попросила проводити слухання у закритому режимі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Стефанішина відреагувала на процесуальні дії правоохоронців, у яких фігурує її ім'я. Вона заявила, що повідомлення про підозру не є доказом вини, наголосила на готовності співпрацювати зі слідством і запевнила, що перебуває в Україні та відстоюватиме свою позицію в законний спосіб.