Ольга Стефанішина впливала на призначення очільників НАЗК, НАБУ та БЕБ

Ольга Стефанішина під час судового засідання. Фото: кадр з відео

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що Ольга Стефанішина нібито впливала на призначення керівників низки антикорупційних органів. Водночас сторона обвинувачення просить обрати їй запобіжний захід у вигляді застави понад 13 млн грн. Захист заперечує розрахунки прокуратури, а сама Стефанішина заявляє, що не має наміру ухилятися від слідства чи суду.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду у середу, 5 серпня.

Стефанішина впливала на призначення очільників НАЗК, НАБУ та БЕБ

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявив, що, за версією слідства, у 2023–2024 роках Ольга Стефанішина разом із тодішнім державним секретарем Міністерства юстиції Олександром Буханевичем впливали на формування конкурсної комісії з відбору голів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Бюро економічно безпеки (БЕБ).

За словами прокурора, це нібито робилося для того, щоб забезпечити призначення на посаду заздалегідь визначеної особи.

Як стверджує сторона обвинувачення, це підтверджується листуванням, у якому обговорювався добір кандидатів до складу конкурсної комісії.

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Прокуратура просить заставу понад 13 млн грн

Під час засідання сторона обвинувачення попросила суд обрати для колишньої посолки України у США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді застави 13 млн 100 тис. грн.

Прокурор заявив, що існують ризики того, що підозрювана може переховуватися.

За його словами, Стефанішина обіймала високі державні посади, а під час роботи посолкою України у США набула зв'язків, які, на думку сторони обвинувачення, могли б допомогти їй переховуватися.

Крім того, прокурор зазначив, що вона має кілька закордонних і дипломатичних паспортів та може вільно перетинати кордон.

Захист просить зменшити розмір застави

Сторона захисту заперечила проти запропонованого прокуратурою розміру застави.

За словами адвоката, під час визначення суми необґрунтованих активів необхідно враховувати законні доходи його підзахисної. Він наголосив, що сама сторона обвинувачення визнає: відповідно до декларацій доходи Стефанішиної становили понад 3 млн 750 тис. грн.

На думку захисту, саме на цю суму має бути зменшений розрахунок, а тому застава не може перевищувати 10 млн 196 тис. грн.

"Відповідальність настає, якщо вартість активів перевищує законні доходи. Тому при визначенні суми необґрунтованих активів треба врахувати вказані доходи. Відповідно до розрахунків, доходи моєї клієнтки, відповідно до декларацій, становлять понад 3 мільйони 750 тисяч гривень. Тому сума 13 мільйонів має бути зменшена на вказану суму. І мова може йти не більше, ніж про 10 мільйонів 196 тисяч гривень у контексті пред'явленої підозри... Це фактично маніпуляція цифрами з метою завищення претензій у відповідній підозрі", — заявив адвокат Стефанішиної.

Стефанішина заявила, що не має наміру ухилятися від суду

Під час засідання Ольга Стефанішина заявила, що вважає підозру необґрунтованою, а також наголосила, що повернулася до України після завершення роботи на посаді посолки у США та належним чином реагувала на всі процесуальні дії.

Вона запевнила суд, що не має наміру пропускати засідання чи ухилятися від обов'язків і планує відстоювати свою позицію в судовому процесі.

"Я дійсно вважаю, що підозра є необґрунтованою і такою, що ґрунтується не на всій повноті даних. Як зазначали адвокати, ми не можемо зробити багато висновків або оцінювати певні факти...

Я хочу звернути увагу, що я твердо налаштована представляти свою позицію в суді, я перебуваю в Україні після завершення своєї роботи на посаді посла України в Сполучених Штатах. Ми з необхідною оперативністю реагували на всі запити щодо процесуальних дій, вручення підозри та призначення судового засідання. Також не маю жодного наміру пропускати судові засідання чи ухилятися від обов'язків, покладених на мене законодавством. Маю намір перебувати в Києві та відстоювати свої аргументи і свою честь", — наголосила Стефанішина.

Окремо експосолка попросила суд врахувати витрати, які вона несе після повернення до України, зокрема пов'язані із забезпеченням родини та оплатою правової допомоги.

"Повернення в Україну передбачає низку достатньо серйозних витрат, а також необхідність забезпечувати свою родину. Крім того, у зв'язку з необхідністю відстоювати свою позицію в суді я несу значні витрати, пов'язані із забезпеченням свого захисту... Тому навіть якщо я знайду можливість внести заставу в запропонованому розмірі, я не зможу забезпечити життя своєї родини", — пояснила Стефанішина.

Оголошення вироку очікується у четвер, 6 серпня, о 9:30 ранку.

Новини.LIVE інформували, що експосолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що процесуальні дії правоохоронців не є доведенням провини, а є частиною роботи правоохоронної системи. Вона наголосила, що перебуває в Україні, не має наміру нічого приховувати та готова відстоювати свою позицію в суді. Також Стефанішина закликала не чинити тиску на суд і забезпечити неупереджений розгляд справи.

Новини.LIVE також писали, що 5 серпня 2026 року НАБУ та САП повідомили про нову підозру колишній віцепрем'єр-міністерці та експосолці України у США Ользі Стефанішиній. У Вищому антикорупційному суді розглядають клопотання про обрання їй запобіжного заходу, а захист просив проводити засідання у закритому режимі. Раніше Стефанішина вже отримувала підозру в іншому кримінальному провадженні, яке також розглядає ВАКС.