Ольга Стефанишина оказывала влияние на назначение руководителей НАЗК, НАБУ и БЭБ

Ольга Стефанишина во время судебного заседания. Фото: кадр из видео

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил в суде, что Ольга Стефанишина якобы оказывала влияние на назначение руководителей ряда антикоррупционных органов. В то же время сторона обвинения просит избрать ей меру пресечения в виде залога в размере более 13 млн грн. Защита оспаривает расчеты прокуратуры, а сама Стефанишина заявляет, что не намерена уклоняться от следствия или суда.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда в среду, 5 августа.

Стефанишина влияла на назначение руководителей НАЗК, НАБУ и БЭБ

Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что, по версии следствия, в 2023–2024 годах Ольга Стефанишина вместе с тогдашним государственным секретарем Министерства юстиции Александром Буханевичем влияли на формирование конкурсной комиссии по отбору руководителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По словам прокурора, это якобы делалось для того, чтобы обеспечить назначение на должность заранее определенного лица.

Как утверждает сторона обвинения, это подтверждается перепиской, в которой обсуждался отбор кандидатов в состав конкурсной комиссии.

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Прокуратура просит залог в размере более 13 млн грн

В ходе заседания сторона обвинения попросила суд избрать для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, меру пресечения в виде залога в размере 13 млн 100 тыс. грн.

Прокурор заявил, что существует риск того, что подозреваемая может скрыться.

По его словам, Стефанишина занимала высокие государственные должности, а во время работы послом Украины в США приобрела связи, которые, по мнению стороны обвинения, могли бы помочь ей скрываться.

Кроме того, прокурор отметил, что у нее есть несколько заграничных и дипломатических паспортов и она может свободно пересекать границу.

Защита просит уменьшить размер залога

Сторона защиты возразила против предложенного прокуратурой размера залога.

По словам адвоката, при определении суммы необоснованных активов необходимо учитывать законные доходы его подзащитной. Он подчеркнул, что сама сторона обвинения признает: согласно декларациям доходы Стефанишиной составляли более 3 млн 750 тыс. грн.

По мнению защиты, именно на эту сумму должен быть уменьшен расчет, а потому залог не может превышать 10 млн 196 тыс. грн.

"Ответственность наступает, если стоимость активов превышает законные доходы. Поэтому при определении суммы необоснованных активов необходимо учесть указанные доходы. Согласно расчетам, доходы моей клиентки, согласно декларациям, составляют более 3 миллионов 750 тысяч гривен. Поэтому сумма в 13 миллионов должна быть уменьшена на указанную сумму. И речь может идти не более чем о 10 миллионах 196 тысячах гривен в контексте предъявленного подозрения... Это фактически манипуляция цифрами с целью завышения претензий в соответствующем подозрении", — заявил адвокат Стефанишиной.

Стефанишина заявила, что не намерена уклоняться от суда

Во время заседания Ольга Стефанишина заявила, что считает подозрение необоснованным, а также подчеркнула, что вернулась в Украину после завершения работы в должности посла в США и надлежащим образом реагировала на все процессуальные действия.

Она заверила суд, что не намерена пропускать заседания или уклоняться от обязанностей и планирует отстаивать свою позицию в судебном процессе.

"Я действительно считаю, что подозрение необоснованно и основано не на полных данных. Как отмечали адвокаты, мы не можем делать много выводов или оценивать определенные факты...

Я хочу обратить внимание, что твердо намерена отстаивать свою позицию в суде. Я нахожусь в Украине после завершения своей работы в должности посла Украины в Соединенных Штатах. Мы с необходимой оперативностью реагировали на все запросы относительно процессуальных действий, вручения подозрения и назначения судебного заседания. Также не имею ни малейшего намерения пропускать судебные заседания или уклоняться от обязанностей, возложенных на меня законодательством. Намерена находиться в Киеве и отстаивать свои аргументы и свою честь", — подчеркнула Стефанишина.

Отдельно экс-посланница попросила суд учесть расходы, которые она несет после возвращения в Украину, в частности связанные с обеспечением семьи и оплатой юридической помощи.

"Возвращение в Украину сопряжено с рядом достаточно серьезных расходов, а также с необходимостью обеспечивать свою семью. Кроме того, в связи с необходимостью отстаивать свою позицию в суде я несу значительные расходы, связанные с обеспечением своей защиты... Поэтому даже если я найду возможность внести залог в предложенном размере, я не смогу обеспечить жизнь своей семьи", — пояснила Стефанишина.

Оглашение приговора ожидается в четверг, 6 августа, в 9:30 утра.

Новини.LIVE сообщали, что бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что процессуальные действия правоохранительных органов не являются доказательством вины, а являются частью работы правоохранительной системы. Она подчеркнула, что находится в Украине, не намерена ничего скрывать и готова отстаивать свою позицию в суде. Также Стефанишина призвала не оказывать давления на суд и обеспечить беспристрастное рассмотрение дела.

Новини.LIVE также сообщали, что 5 августа 2026 года НАБУ и САП сообщили о новом подозрении в адрес бывшего вице-премьер-министра и бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной. В Высшем антикоррупционном суде рассматривается ходатайство об избрании ей меры пресечения, а защита просила проводить заседания в закрытом режиме. Ранее Стефанишина уже получала подозрение в другом уголовном производстве, которое также рассматривает ВАКС.