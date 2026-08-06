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Главная Новости дня Самолеты не повреждены: в МИД прокомментировали инцидент со взрывчаткой возле Ан в Германии

Самолеты не повреждены: в МИД прокомментировали инцидент со взрывчаткой возле Ан в Германии

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 13:16
В МИД прокомментировали инцидент со взрывчаткой возле украинских самолетов в Германии
Украинские грузовые самолеты "Антонов" в аэропорту в Германии, 5 августа 2026 года. Фото: Reuters.

В МИД Украины прокомментировали инцидент с беспилотником вблизи украинского самолета Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпцига. В ведомстве сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, а самолеты компании "Антонов" не получили повреждений. Расследование ведут немецкие правоохранительные органы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины в четверг, 6 августа.

В МИД прокомментировали инцидент с дроном возле самолета Ан в Лейпциге

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент с беспилотником, который обнаружили вблизи украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпцига-Галле.

Как сообщили Новини.LIVE в пресс-службе МИД, по имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты украинской компании "Антонов" не были повреждены.

В ведомстве отметили, что расследование ведут Центральное подразделение по противодействию экстремизму Саксонии при Генеральной прокуратуре Дрездена и Полицейский центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом Государственного уголовного управления Саксонии.

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Также дипломаты и консулы Посольства Украины в Германии поддерживают постоянную связь с немецкими правоохранительными органами и представителями компании "Антонов" и ожидают дальнейшей информации о результатах расследования обстоятельств происшествия.

Новини.LIVE сообщали, что 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпцига-Галле недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" обнаружили беспилотник с прикрепленным пакетом с детонатором. Саперы дистанционно обезвредили дрон с помощью роботизированной системы.

Новини.LIVE также писали, что в Верховной Раде предложили возобновить гражданские полёты в Украине путём создания отдельных коридоров безопасности вместо открытия всего воздушного пространства. Для этого необходимо согласовать решение с военными и проработать маршруты совместно с "Украэрорухом".

Германия Антонов самолеты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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