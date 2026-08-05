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Главная Новости дня В аэропорту Германии возле украинского самолета Ан обнаружили дрон со взрывчаткой

В аэропорту Германии возле украинского самолета Ан обнаружили дрон со взрывчаткой

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 13:13
В Германии возле самолета Антонов обнаружили дрон со взрывчаткой
Пожарные и полицейские машины ночью возле украинского самолета в Германии. Фото: EHL Media

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили беспилотник с детонатором. Из-за инцидента полеты временно приостановили, а после повторного взлета самолет столкнулся в воздухе с неизвестным объектом. Полиция расследует происшествие как возможное диверсионное нападение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на немецкое издание BILD.

В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле объявили тревогу после того, как на перроне рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов" обнаружили беспилотник с детонатором.

После обнаружения подозрительного предмета Федеральная полиция Германии привлекла саперов и дистанционно управляемого робота для его обезвреживания. Отмечается, что зона грузовых перевозок, где произошел инцидент, отделена от пассажирской части аэропорта.

В связи с проведением спецоперации полеты в аэропорту временно приостановили до 1:55. Один пассажирский самолет, следовавший из Майорки, перенаправили в Нюрнберг.

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По состоянию на утро южная взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой из-за следственных действий. В то же время остальная часть аэропорта работала в штатном режиме, а угрозы для населения не было. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Марет Монтавон.

Украинский самолет столкнулся в воздухе с неизвестным объектом

После введения ограничений украинский грузовой самолет был вынужден повторно взлететь. Примернов шести километрах от аэропорта на высоте около 400 метров он столкнулся в воздухе с неизвестным объектом.

Экипаж успешно посадил самолет в Ганновере. В ходе осмотра специалисты обнаружили незначительные повреждения передней части воздушного судна.

Полиция Нижней Саксонии квалифицировала инцидент как преступление против государственной безопасности и рассматривает версию возможного диверсионного нападения. Расследование совместно проводят правоохранительные органы земель Нижняя Саксония и Саксония, а поиски оператора дрона пока не дали результатов.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Верховной Раде предложили возобновить гражданские полеты в Украине путем создания отдельных коридоров безопасности, а не открывать все воздушное пространство. Для этого необходимо согласовать решение с военными и проработать маршруты совместно с "Украэрорухом". В Минразвития уже работает специальная рабочая группа, которая занимается подготовкой к возможному возобновлению авиасообщения.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце мая 2026 года аэропорт Мюнхена временно приостановил работу из-за вероятного пролета дрона вблизи аэродрома. Из-за инцидента более часа не работали обе взлетно-посадочные полосы, а 26 самолетов перенаправили в другие аэропорты и отменили три рейса.

Германия аэропорты Антонов самолеты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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