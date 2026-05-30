В Мюнхене закрывали аэропорт из-за пролета дрона

В Мюнхене закрывали аэропорт из-за пролета дрона

Дата публикации 30 мая 2026 13:57
Люди в аэропорту Мюнхена. Фото: REUTERS/Louisa Off

Аэропорт Мюнхена в субботу, 30 мая, закрывали из-за вероятного пролета дрона. Он не работал более часа, правоохранители обыскали территорию, а также был привлечен вертолет.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя Федеральной полиции Штефана Байера, передает Новини.LIVE.

Байер сообщил, что работу обеих взлетно-посадочных полос полностью приостанавливали, а на месте инцидента работало значительное количество правоохранителей.

Известно, что 26 самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены. Кроме того, отменили три рейса.

"Около девяти утра пилоты сообщили о подозрительном наблюдении", — говорит он.

По его словам, возле аэропорта, вероятно, был пролет дрона. Уже около 10:05 он возобновил работу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ISW, аналитики проанализировали удар российского дрона по многоэтажке в Румынии 29 мая. По их словам, Кремль проверяет реакцию Альянса беспилотниками, а также хочет обвинить Украину.

Ранее спикер МИД Георгий Тихий сообщал, что Россия использует средства РЭБ, чтобы перенаправить украинские дроны в воздушное пространство Балтии.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
