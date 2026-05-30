У Мюнхені закривали аеропорт через проліт дрона

Люди в аеропорту Мюнхена. Фото: REUTERS/Louisa Off

Аеропорт Мюнхена у суботу, 30 травня, закривали через ймовірний проліт дрона. Він не працював понад годину. Правоохоронці обшукали територію, а також було залучено вертоліт.

Про це повідомляє Bild з посиланням на речника Федеральної поліції Штефана Баєра, передає Новини.LIVE.

Аеропорт Мюнхена зупиняв роботу через дрон

Баєр повідомив, що роботу обох злітно-посадкових смуг повністю призупиняли, а на місці інциденту працювала значна кількість правоохоронців.

Відомо, що 26 літаків не змогли приземлитися та були перенаправлені. Крім того, скасували три рейси.

"Близько девʼятої ранку пілоти повідомили про підозріле спостереження", — каже він.

Читайте також:

За його словами, біля аеропорту, ймовірно, був проліт дрона. Вже близько 10:05 він відновив роботу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, аналітики проаналізували удар російського дрона по багатоповерхівці в Румунії 29 травня. За їхніми словами, Кремль перевіряє реакцію Альянсу безпілотниками, а також хоче звинуватити Україну.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий повідомляв, що Росія використовує засоби РЕБ, аби перенаправити українські дрони у повітряний простір Балтії.