У Мюнхені закривали аеропорт через проліт дрона
Аеропорт Мюнхена у суботу, 30 травня, закривали через ймовірний проліт дрона. Він не працював понад годину. Правоохоронці обшукали територію, а також було залучено вертоліт.
Про це повідомляє Bild з посиланням на речника Федеральної поліції Штефана Баєра, передає Новини.LIVE.
Баєр повідомив, що роботу обох злітно-посадкових смуг повністю призупиняли, а на місці інциденту працювала значна кількість правоохоронців.
Відомо, що 26 літаків не змогли приземлитися та були перенаправлені. Крім того, скасували три рейси.
"Близько девʼятої ранку пілоти повідомили про підозріле спостереження", — каже він.
За його словами, біля аеропорту, ймовірно, був проліт дрона. Вже близько 10:05 він відновив роботу.
