Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Мюнхені закривали аеропорт через проліт дрона

У Мюнхені закривали аеропорт через проліт дрона

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 13:57
У Мюнхені закривали аеропорт через проліт дрона
Люди в аеропорту Мюнхена. Фото: REUTERS/Louisa Off

Аеропорт Мюнхена у суботу, 30 травня, закривали через ймовірний проліт дрона. Він не працював понад годину. Правоохоронці обшукали територію, а також було залучено вертоліт. 

Про це повідомляє Bild з посиланням на речника Федеральної поліції Штефана Баєра, передає Новини.LIVE.

Аеропорт Мюнхена зупиняв роботу через дрон

Баєр повідомив, що роботу обох злітно-посадкових смуг повністю призупиняли, а на місці інциденту працювала значна кількість правоохоронців.

Відомо, що 26 літаків не змогли приземлитися та були перенаправлені. Крім того, скасували три рейси.

"Близько девʼятої ранку пілоти повідомили про підозріле спостереження", — каже він.

Читайте також:

За його словами, біля аеропорту, ймовірно, був проліт дрона. Вже близько 10:05 він відновив роботу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ISW, аналітики проаналізували удар російського дрона по багатоповерхівці в Румунії 29 травня. За їхніми словами, Кремль перевіряє реакцію Альянсу безпілотниками, а також хоче звинуватити Україну.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий повідомляв, що Росія використовує засоби РЕБ, аби перенаправити українські дрони у повітряний простір Балтії. 

Німеччина аеропорти дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації