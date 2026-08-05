У Німеччині біля літака Антонов знайшли дрон з вибухівкою

Пожежні та поліцейські автомобілі вночі біля українського літака у Німеччині. Фото: EHL Media

У німецькому аеропорту Лейпциг/Галле поруч з українським літаком "Антонов" виявили безпілотник із детонатором. Через інцидент польоти тимчасово призупинили, а після повторного зльоту літак зіткнувся у повітрі з невідомим об'єктом. Поліція розслідує подію як можливий диверсійний напад.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на німецьке видання BILD.

В аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком

У ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле оголосили тривогу після того, як на пероні поруч з українським вантажним літаком "Антонов" виявили безпілотник із детонатором.

Після виявлення підозрілого предмета Федеральна поліція Німеччини залучила саперів і дистанційно керованого робота для його знешкодження. Зазначається, що зона вантажних перевезень, де стався інцидент, відокремлена від пасажирської частини аеропорту.

Через проведення спецоперації польоти в летовищі тимчасово призупинили до 1:55. Один пасажирський літак, що прямував із Майорки, перенаправили до Нюрнберга.

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Станом на ранок південна злітно-посадкова смуга залишалася закритою через слідчі дії. Водночас решта аеропорту працювала у штатному режимі, а загрози для населення не було. Про це повідомила речниця летовища Марет Монтавон.

Український літак зіткнувся у повітрі з невідомим об'єктом

Після запровадження обмежень український вантажний літак був змушений повторно злетіти. Приблизно за шість кілометрів від аеропорту на висоті близько 400 метрів він зіткнувся у повітрі з невідомим об'єктом.

Екіпаж успішно посадив літак у Ганновері. Під час огляду фахівці виявили незначні пошкодження передньої частини повітряного судна.

Поліція Нижньої Саксонії кваліфікувала інцидент як злочин проти державної безпеки та розглядає версію можливого диверсійного нападу. Розслідування спільно проводять правоохоронці земель Нижня Саксонія та Саксонія, а пошуки оператора дрона наразі не дали результатів.

Новини.LIVE писали, що нещодавно у Верховній Раді запропонували відновити цивільні польоти в Україні через створення окремих коридорів безпеки, а не відкривати весь повітряний простір. Для цього необхідно погодити рішення з військовими та опрацювати маршрути разом із "Украерорухом". У Мінрозвитку вже працює спеціальна робоча група, яка займається підготовкою до можливого відновлення авіасполучення.

Новини.LIVE також інформували, що наприкінці травня 2026 року аеропорт Мюнхена тимчасово призупиняв роботу через ймовірний проліт дрона поблизу летовища. Через інцидент понад годину не працювали обидві злітно-посадкові смуги, а 26 літаків перенаправили до інших аеропортів і скасували три рейси.