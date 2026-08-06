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Головна Новини дня Спека до +39 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Спека до +39 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 06:25
Погода сьогодні, 6 серпня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: УНІАН

Синоптики надали прогноз погоди на четвер, 6 серпня. Буде сухо і спекотно. Удень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +38 °С. 

Про це в середу, 5 серпня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 6 серпня 

Уночі похолодає до +20...+25 °С, а вдень спека сягне +35...+38 °С. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3−8 м/с. 

У Києві та на Київщині без опадів і спекотно. Швидкість вітру змінних напрямків 3−8 м/с. Нічна температура у столиці — +23...+25 °С, а в області — +20...+25 °С. Удень у Києві очікується спека до +35...+37 °С, а на Київщині — до +35...+38 °С. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 стане останнім днем тотальної сильної спеки в Україні. Наприкінці дня пройдуть локальні дощі на заході, півночі та Вінниччині. 

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У Києві буде спека до +37...+39 °С. Увечері є ймовірність дощу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко повідомляв, що перший тиждень серпня буде спекотним. Опадів не передбачається. На спад температура піде лише 7 серпня. 

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталію Птуху писав, що на зміну спеці в Україну прийдуть грози, шквали та град. Негода в більшості регіонів очікується 7 серпня. Після неї температура знизиться до +25...+30 °С.

Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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