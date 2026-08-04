Коли закінчиться спека в Україні: прогноз погоди від Наталії Птухи

Жінка п'є воду в спекотну погоду. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Сильна спека в Україні з температурними показниками до +35…+38°C уже почне спадати наприкінці тижня. Проте перед цим в Україну прийдуть грози, шквали та град через напад із заходу атмосферного фронту.

Такий прогноз в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно дала синоптик Наталія Птуха.

Коли в Україні закінчиться спека і буде комфортна температура

Абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень в Україні цього літа не реєстрували, проте деякі метеостанції на півночі та заході вже оновили максимальні показники для конкретних дат.

Як пояснила в ефірі Ранок.LIVE представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, липень із серпнем стабільно залишаються найтеплішими місяцями, але тенденції останнього десятиліття свідчать про те, що кліматичні рекорди все частіше припадають саме на XXI століття.

Погода в Україні почне змінюватися вже наприкінці поточного робочого тижня через відступ антициклону та наближення з західного боку активного атмосферного фронту.

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Температурна карта України на 6 червня. Фото: Метеопост

Першими різку зміну погоди 6 серпня відчують мешканці західних областей, а вже 7 серпня негода охопить більшість регіонів на заході, а також окремі райони півночі та центру.

Але через проходження холодного фронту це супроводжуватиметься інтенсивними грозами, шквалистим посиленням вітру та градом через надлишок тепла та енергії в атмосфері.

Далі, 8 серпня, атмосферне утворення просунеться далі на схід країни, принісши довгоочікуване похолодання до більш звичних літніх показників +25...+30°C. Водночас на південному сході 8 серпня ще утримуватиметься палюча спека на рівні +35…+38°C, і лише 9 серпня свіже повітря повністю охопить усі без винятку регіони держави.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Україні у вівторок, 4 серпня, буде сильна спека та посушлива погода. Дощів синоптики наразі не прогнозують, а подекуди температура повітря розжариться до +38°C.

Також фахівці склали прогноз магнітних бур на 4 серпня. На Сонці було помічено лише один спалах і вже відомо, чи достатньо його сили для геомагнітних коливань.

За деякими прогнозами синоптиків, серпень в Україні у 2026 році буде на кілька градусів тепліший, ніж зазвичай. Але фахівці застерігають, що в останній місяць літа може статися чимала кількість грозових бур зі шквалами та сильними зливами.