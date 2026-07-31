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Головна Новини дня Серпень у 2026 буде спекотнішим за норму: прогноз погоди на місяць

Серпень у 2026 буде спекотнішим за норму: прогноз погоди на місяць

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Дата публікації: 31 липня 2026 08:43
Прогноз погоди на серпень 2026: в Україну йде спека до +41°C
Жінки охолоджуються під розпилювачем в спеку. Фото: Reuters

Останній місяць літа 2026 року в Україні проявить себе вищою за норму температурою та дефіцитом опадів через прорив гарячих антициклонів із Північної Африки й Малої Азії. За даними метеорологічних розрахунків, середньомісячна температура перевищить кліматичні показники на 1-3 °С, а на півдні та сході країни в окремі дні погода принесе раптові сюрпризи: очікується екстремальна спека до +41 °C та подекуди раптові грози та зливи. 

Якою буде погода у серпні 2026 року розповість Новини.LIVE.

Детальний прогноз погоди в Україні на місяць в серпні

Загалом по країні середня температура повітря коливатиметься в межах +21...+26 °С, а погодні аномалії метеорологи очікують у південно-західних областях. Попри те, що більша частина літа минула без тривалих температурних аномалій, серпень компенсує це спекотними періодами. 

Найбільш посушливі та виснажливі погодні умови спостерігатимуться в південній та східній частинах країни. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях у перші 14 днів місяця термометри стабільно показуватимуть +36...+39 °С, а в окремі дні температура сягатиме локальних піків у +41 °С.

Погода в Одесі в серпні місячний прогноз
Прогноз погоди в Одесі в серпні. Фото: скриншот

Одночасно у центрі та на півночі, а саме на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Черкащині та Полтавщині, прогноз погоди на серпень показує, що денні показники триматимуться в діапазоні +30...+35 °С.

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Прогноз погоди в Києві на серпень. Фото: скриншот

У Києві в серпні синоптики обіцяють як мінімум два тривалих спекотні періоди.

М'якшою погода залишатиметься на заході України. Загалом у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях середня температура становитиме +27...+32 °С, хоча Закарпаття періодично прогріватиметься до показників, які притаманні більше для південних регіонів.

Погода у Львові прогноз на серпень на місяць
Прогноз погоди у Львові в серпні. Фото: скриншот

Різка зміна погоди в Україні трапиться в межах 8–9 серпня, коли завдяки північно-західним повітряним масам температура знизиться на 5–7 °С. Це послаблення спеки найсильніше відчують мешканці західних, північних та центральних областей, тоді як південний схід залишатиметься в зоні гарячого повітря.

Прогноз дощів та гроз в Україні на серпень

Втім, уже у другій декаді серпня спекотна маса знову охопить більшість європейських країн, крім північних територій.

Тоді ж зросте ймовірність небезпечних метеорологічних явищ: зіткнення нагрітих і холодніших мас спровокує зливи, сильні шквали та великий град.

Розподіл вологи протягом місяця буде вкрай нерівномірним, із загальним дефіцитом опадів від 20 до 40 % від норми, що сприятиме розвитку посухи. Більша частина локальних грозових дощів пройде у другій половині серпня, однак вони не зможуть повністю компенсувати брак вологи в ґрунті.

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Характеристика серпня в Україні на 2026 рік. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики рекомендують відстежувати офіційні попередження Українського гідрометцентру через ризик виникнення стихійних явищ. Наприкінці місяця спека остаточно відступить, і в останні дні серпня денна температура знизиться до комфортних +22...+25 °С, а вночі температура повітря становитиме +12...+17 °С.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, п'ятниця, 31 липня, порадує українців теплою та спокійною погодою без опадів. За прогнозами синоптиків, завдяки дії антициклону та поширенню теплого повітря із Західної Європи в країні очікується невелика хмарність і помітне підвищення температури.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що фінал липня та початок серпня принесуть в Україну справжню літню спеку. У зв'язку з цим вона дала пораду, як охолодитися в спеку та захистити свій організм.

прогноз погоди погода в Україні серпень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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