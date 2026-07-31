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Главная Новости дня Август 2026 года будет жарче, чем обычно: прогноз погоды на месяц

Август 2026 года будет жарче, чем обычно: прогноз погоды на месяц

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Дата публикации 31 июля 2026 08:43
Прогноз погоды на август 2026 года: в Украину грядет жара до +41 °C
Женщины охлаждаются под распылителем в жару. Фото: Reuters

Последний месяц лета 2026 года в Украине будет характеризоваться температурой выше нормы и дефицитом осадков из-за прорыва горячих антициклонов из Северной Африки и Малой Азии. По данным метеорологических расчетов, среднемесячная температура превысит климатические показатели на 1–3 °С, а на юге и востоке страны в отдельные дни погода преподнесет неожиданные сюрпризы: ожидается экстремальная жара до +41 °C, а местами — внезапные грозы и ливни.

Какой будет погода в августе 2026 года, расскажет Новини.LIVE.

Подробный прогноз погоды в Украине на август

В целом по стране средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °С, а погодные аномалии метеорологи ожидают в юго-западных областях. Несмотря на то, что большая часть лета прошла без длительных температурных аномалий, август компенсирует это жаркими периодами.

Наиболее засушливые и изнурительные погодные условия будут наблюдаться в южной и восточной частях страны. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в первые 14 дней месяца термометры будут стабильно показывать +36...+39 °С, а в отдельные дни температура будет достигать локальных пиков в +41 °С.

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Прогноз погоды в Одессе в августе. Фото: скриншот

В то же время в центре и на севере, а именно в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях, прогноз погоды на август показывает, что дневные показатели будут держаться в диапазоне +30...+35 °С.

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Прогноз погоды в Киеве на август. Фото: скриншот

В Киеве в августе синоптики обещают как минимум два длительных жарких периода.

Более мягкая погода сохранится на западе Украины. В целом во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской и Черновицкой областях средняя температура составит +27...+32 °С, хотя в Закарпатье периодически будет нагреваться до показателей, характерных скорее для южных регионов.

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Прогноз погоды во Львове в августе. Фото: скриншот

Резкое изменение погоды в Украине произойдет 8–9 августа, когда благодаря северо-западным воздушным массам температура снизится на 5–7 °С. Это ослабление жары сильнее всего почувствуют жители западных, северных и центральных областей, тогда как юго-восток останется в зоне горячего воздуха.

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Впрочем, уже во второй декаде августа жаркая масса снова охватит большинство европейских стран, кроме северных территорий.

Тогда же возрастет вероятность опасных метеорологических явлений: столкновение нагретых и более холодных воздушных масс спровоцирует ливни, сильные шквалы и крупный град.

Распределение влаги в течение месяца будет крайне неравномерным, с общим дефицитом осадков от 20 до 40 % от нормы, что будет способствовать развитию засухи. Большая часть локальных грозовых дождей пройдет во второй половине августа, однако они не смогут полностью компенсировать недостаток влаги в почве.

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Характеристика августа в Украине на 2026 год. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики рекомендуют следить за официальными предупреждениями Украинского гидрометцентра в связи с риском возникновения стихийных явлений. В конце месяца жара окончательно отступит, и в последние дни августа дневная температура снизится до комфортных +22...+25 °С, а ночью температура воздуха составит +12...+17 °С.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, пятница, 31 июля, порадует украинцев теплой и спокойной погодой без осадков. По прогнозам синоптиков, благодаря действию антициклона и проникновению теплого воздуха из Западной Европы в стране ожидается небольшая облачность и заметное повышение температуры.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую летнюю жару. В связи с этим она дала совет, как охладиться в жару и защитить свой организм.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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