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Головна Новини дня Гідрометцентр спрогнозував спеку в останній день липня в Україні

Гідрометцентр спрогнозував спеку в останній день липня в Україні

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Дата публікації: 31 липня 2026 06:15
Гідрометцентр спрогнозував спеку в останній день липня в Україні
Хлопці йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 липня, повідомили синоптики. Сьогодні буде невелика хмарність, проте без опадів. Останній день липня буде дуже теплим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog

Погода в Україні 31 липня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що останній день липня порадує українців спокійною погодою, яку зумовить антициклон. До того ж, із Західної Європи до нас почне поширюватись тепле повітря, тож температура підвищиться.

Погода в Україні 31 липня
Прогноз погоди на 31 липня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Зокрема, вночі було досить стримано, але вдень при малохмарній погоді повітря швидко прогріватиметься і сягне +24...+30 °С, а на крайньому заході країни до плюс +34 °С.

Також упродовж дня переважатиме невелика хмарність, але без опадів. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °С, вдень підніметься до +25...+30 °С, а на крайньому заході країни до +34 °С.

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Погода на 31 липня від Meteoprog

За прогнозом синоптиків, найтепліше сьогодні буде на заході, сході та півдні країни. У Закарпатській, Луганській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях повітря прогріється до +31…+33 °С. У центральних регіонах очікується +28…+31 °С, а на півночі буде дещо прохолодніше — від +25 до +29 °С.

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Карта температур в Україні 31 липня. Фото: Meteoprog

У нічні години температура становитиме від +15 °С на півночі до +23 °С на півдні та узбережжі Чорного моря.

Опадів не прогнозують у жодному регіоні. Вітер переважно буде слабким або помірним — 2–8 м/с. На більшій частині країни він матиме північно-західний напрямок, тоді як у західних областях переважатиме південно-східний або змінний вітер.

Як писали Новини.LIVE, в Україні знову очікується суттєве потепління. Вже в перші дні серпня повітря прогріватиметься до +28…+34 °C.

Також синоптики дали прогноз магнітних бур на серпень. В останній місяць літа тривалих та занадто потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не очікують. 

погода Укргідрометцентр прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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