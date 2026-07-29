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Головна Новини дня Магнітні бурі у серпні: яких дат слід остерігатися метеозалежним

Магнітні бурі у серпні: яких дат слід остерігатися метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 13:26
Магнітні бурі у серпні: яких дат слід остерігатися метеозалежним
Головний біль від магнітних бур. Фото: Space.com, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На протязі серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності. Вони можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас, в цілому у серпні 2026 року геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційні дані Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Орієнтовні дати підвищеної сонячної активності

Тривалих та занадто потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не очікують, але короткочасні планетарні збурення різної сили все ж таки відбуватимуться. Космічні процеси безпосередньо залежать від викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру, які й формують магнітні аномалії.

За попередніми даними, геомагнітні коливання різної інтенсивності у серпні можливі в такі періоди:

  • 5–7 серпня;
  • 13–15 серпня;
  • 21–23 серпня;
  • 29–31 серпня.

Саме у ці дні на Землі очікуються слабкі або помірні геомагнітні коливання. Водночас треба пам'ятати, що довгострокові прогнози завжди мають суто орієнтовний характер і регулярно коригуються, так як можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

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Головний біль у жінки. Фото: Aksimed

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес. 

Як писали Новини.LIVE раніше, фахівці попередили про небезпеку, пов'язану зі спекою. Виявилось, що у зоні ризику майже всі українці. І хоча найбільше від спеки страждають люди похилого віку, що пов'язано з наявністю хронічних захворювань, ризики для здоров'я зростають і для молоді. 

Також ми писали, що цього літа синоптики фіксували найбільш високі температури за весь період спостережень. Найбільше спека вдарила по західних регіонах України, де температура повітря подекуди зростала до +38 °С.

магнітні бурі прогнози метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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