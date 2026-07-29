Магнитные бури в августе: каких дат следует опасаться метеозависимым людям

Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Space.com, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности. Они могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом в августе 2026 года геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться преимущественно спокойной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные данные Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

Ориентировочные даты повышенной солнечной активности

Длительных и слишком мощных геомагнитных штормов специалисты пока не ожидают, но кратковременные планетарные возмущения различной силы все же будут происходить. Космические процессы напрямуюзависят от выбросов корональной массы и скорости потоков солнечного ветра, которые и формируют магнитные аномалии.

По предварительным данным, геомагнитные колебания различной интенсивности в августе возможны в следующие периоды:

5–7 августа;

13–15 августа;

21–23 августа;

29–31 августа.

Именно в эти дни на Земле ожидаются слабые или умеренные геомагнитные колебания. В то же время следует помнить, что долгосрочные прогнозы всегда носят чисто ориентировочный характер и регулярно корректируются, так как могут меняться в зависимости от солнечной активности.

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Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит спать не менее 7–8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

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