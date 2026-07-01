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Все находятся в зоне риска: украинцев предупредили об опасности из-за жары

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 14:54
Опасность из-за жары — кто находится в зоне риска
Мужчина прячется от жары. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

С наступлением летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут вызвать серьезные осложнения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила кандидат медицинских наук Людмила Смолина в эфире Ранок.LIVE.

Жара может привести к внезапной смерти

Смолина рассказала, что больше всего от жары страдают пожилые люди. Обычно это связано с наличием хронических заболеваний. В то же время молодые люди также находятся в зоне риска, поскольку могут не знать о врожденных или недиагностированных патологиях сердца и сосудов.

Специалист пояснила, что в условиях высокой температуры организм быстро теряет жидкость. Из-за обезвоживания кровь становится гуще, а сердцу приходится работать со значительно большей нагрузкой. Это повышает риск образования тромбов, развития инфаркта и инсульта.

"Если нарушен водный баланс, кровь становится более вязкой. Сердцу, как двигателю, тяжелее её перекачивать, сосуды напрягаются и возрастает риск инфарктов и инсультов. Поэтому не пренебрегайте водным балансом и лекарствами", — подчеркнула Людмила Смолина.

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Также она пояснила, что обычная вода не способна полностью исправить ситуацию. Вместе с потом человек теряет жизненно важные микроэлементы, дефицит которых нужно немедленно восполнять.

Как писали Новиеи.LIVE, 1 июля в Украине ожидаются сильные ливни в нескольких регионах. Несмотря на это, температура воздуха поднимется до +38 °С.

Кроме того, в июле будут две мощные магнитные бури. Солнце нанесет сильный удар в первой декаде месяца. Это спровоцирует мигрени и проблемы с давлением у чувствительных людей.

погода опасность жара эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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