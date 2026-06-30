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Главная Новости дня В трех областях ожидаются ливни: прогноз погоды в Украине на завтра

В трех областях ожидаются ливни: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 23:01
Прогноз погоды в Украине на завтра 1 июля от Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 1 июля, ожидается жаркой. Местами температура воздуха поднимется до +38 °С. При этом в некоторых районах синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на завтра от Укргидрометцентра

В течение суток будет небольшая облачность. На крайнем западе страны днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах — град и шквалы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, на юго-западе местами сильная жара до +38 °С.

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Синоптики объявили первый уровень опасности в Волынской, Львовской и Закарпатской областях из-за гроз, в отдельных районах — града и шквалов со скоростью 15–20 м/с.

Штормовое предупреждение на 1 июля
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, завтра в большинстве областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Україні 1 липня
Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 1 июля от синоптика Натальи Диденко

В течение дня температура воздуха составит +30...+35 °С. Осадки маловероятны, но в Закарпатье пройдут локальные грозовые дожди.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Украине 1 июля. Фото: Meteopost

В Киеве завтра будет солнечно и жарко. Там температура воздуха ожидается около +33 °С.

По словам Диденко, уже 2 июля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт. Сначала жара ослабнет в западных областях, а в течение 3-4 июля — в большинстве областей. Кроме того, синоптик предупредила, что при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы и грозы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальницу отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Наталью Птуху, в ближайшее время в Украине жара ослабнет. Температура воздуха начнет снижаться уже 3–5 июля.

А погода в июле ожидается теплой, а местами жаркой. В то же время практически каждую неделю ожидаются кратковременные осадки и грозы.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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