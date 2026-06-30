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Главная Новости дня В Укргидрометцентре назвали даты, когда жара в Украине пойдет на спад

В Укргидрометцентре назвали даты, когда жара в Украине пойдет на спад

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 22:26
В Украине жара начнет спадать с 3-5 июля — прогноз Укргидрометцентра
Женщины на улице в жаркую погоду. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Начальница отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшее время в Украине погода станет более комфортной. Жара постепенно будет спадать по всей стране. По ее словам, температура воздуха начнёт снижаться уже 3–5 июля.

Об этом Наталья Птуха эксклюзивно сообщила в эфире День.LIVE.

Вскоре жара в Украине ослабнет

Синоптики фиксировали рекордно высокие температуры за весь период наблюдений. Сильнее всего жара ударила позападным и юго-западным областям, где температура воздуха превышала +37 °С.

"Пока что в первые два дня июля нам придется переждать эту волну жары. Сильная жара у нас еще завтра, первого числа, сохранится в юго-западных регионах страны. В остальных областях температура будет в пределах +27…+34 °С.Также будет жарко, но это уже не сильная жара, потому что сильная жара определяется как температура от +35 °С и выше", — отметила Птуха.

Со 2 июля ожидается влияние атмосферного фронта, который принесет постепенное снижение температуры и первые дожди на западе страны. К 3 июля этот фронт сместится в северные и центральные регионы, где также вызовет изменение погодных условий.

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Кроме того, местами возможны сильные ливни, грозы, град и шквалы.

"После такой жары, конечно, грозы могут быть более интенсивными. И вот такое уже более ощутимое понижение температуры для западных и северных областей начнется у нас 4 июля. Дневные температуры будут достигать +19...+25 °С, а ночные — +11...+18 °С", — рассказала Птуха.

А 5 июля по всей территории Украины температура воздуха днем составит +21...+28 °С.

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 1 июля в Украине ожидается жаркая погода. Местами температура воздуха поднимется до +38 °С. В то же время кое-где возможны осадки.

А синоптик Наталья Диденко сообщала, что 2 июля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет долгожданное понижение температуры воздуха.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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