Погода в Украине 1 июля — жара до +38 °С, грозы и пожарная опасность

Грозы, шквалы и жара до +38 °С: погода в первый день июля
1 июля в Украине ожидается преимущественно спокойная и жаркая погода. Однако в ряде областей пройдут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода на 1 июля
Кратковременные дожди и грозы завтра днем возможны на крайнем западе. В отдельных районах прогнозируются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.
Температурные показатели останутся высокими: ночью столбики термометров будут показывать +18…+23 °С, а днем поднимутся до +29…+34 °С. В то же время на юго-западе местами ожидается сильная жара до +35…+38 °С.
Опасные метеорологические явления 1 июля
Днем 1 июля в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Пожарная опасность 1 июля
Начиная с 1 июля в большинстве областей страны объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности.
Украинцев призывают быть максимально осторожными с огнем на открытых территориях, поскольку высокая температура и сухая погода значительно повышают риск возгораний.
Как писали Новини.LIVE, ранее Наталья Диденко также прогнозировала, что июль начнется с адской жары. В течение дня ожидается +30...+35 °С.
Также мы сообщали, что 29 июня во время непогоды от удара молнии на Волыни пострадали люди. В селе Озеро в Киверцовском районе молния ударила вблизи водоема.