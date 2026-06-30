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Главная Новости дня Грозы, шквалы и жара до +38 °С: погода в первый день июля

Грозы, шквалы и жара до +38 °С: погода в первый день июля

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Дата публикации 30 июня 2026 19:59
Погода в Украине 1 июля — жара до +38 °С, грозы и пожарная опасность
Женщины прячутся от жары под зонтиками. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

1 июля в Украине ожидается преимущественно спокойная и жаркая погода. Однако в ряде областей пройдут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода на 1 июля

Кратковременные дожди и грозы завтра днем возможны на крайнем западе. В отдельных районах прогнозируются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Погода в Україні 1 липня
Карта температур в Украине на 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температурные показатели останутся высокими: ночью столбики термометров будут показывать +18…+23 °С, а днем поднимутся до +29…+34 °С. В то же время на юго-западе местами ожидается сильная жара до +35…+38 °С.

Опасные метеорологические явления 1 июля

Днем 1 июля в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

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Штормовое предупреждение на 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Пожарная опасность 1 июля

Начиная с 1 июля в большинстве областей страны объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности.

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Пожарная опасность в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Украинцев призывают быть максимально осторожными с огнем на открытых территориях, поскольку высокая температура и сухая погода значительно повышают риск возгораний.

Как писали Новини.LIVE, ранее Наталья Диденко также прогнозировала, что июль начнется с адской жары. В течение дня ожидается +30...+35 °С.

Также мы сообщали, что 29 июня во время непогоды от удара молнии на Волыни пострадали люди. В селе Озеро в Киверцовском районе молния ударила вблизи водоема.

погода жара гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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