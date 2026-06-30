На Волыни 29 июня 2026 года в результате удара молнии пострадали семь человек

Медики транспортируют пострадавших от удара молнии в машину скорой помощи. Фото: Нацполиция Украины

У понеділок, 29 червня, в окремих районах Волинської області вирувала негода. Зазнало пошкоджень майно. Крім того, від удару блискавки постраждали люди.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Волинській області, передає Новини.LIVE.

Що відомо про влучання блискавки

У селі Озеро в Ківерцівському районі блискавка влучила поблизу водойми. Семеро людей, зокрема четверо неповнолітніх, утратили свідомість. На місце прибули поліцейські та медики. Потерпілих госпіталізували. Правоохоронці допомогли перенести людей у карету швидкої допомоги, опитали свідків і зафіксували наслідки нещасного випадку.

Також наряди поліції працювали в Луцькому і Ковельському районах. Там через негоду зазнали пошкоджень приміщення та транспортні засоби.

Яких правил варто дотримуватися під час негоди:

за можливості утриматися від поїздок і не перебувати на вулиці під час грози та шквального вітру;

не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і металевих споруд;

у разі перебування біля водойм негайно залишити берег і знайти безпечне укриття;

у разі перебування за кермом дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати погодні умови;

якщо потрібна допомога телефонувати на спецлінію 102.

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