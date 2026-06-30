Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар молнии на Волыни: среди пострадавших есть несовершеннолетние

Удар молнии на Волыни: среди пострадавших есть несовершеннолетние

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 02:54
На Волыни 29 июня 2026 года в результате удара молнии пострадали семь человек
Медики транспортируют пострадавших от удара молнии в машину скорой помощи. Фото: Нацполиция Украины

У понеділок, 29 червня, в окремих районах Волинської області вирувала негода. Зазнало пошкоджень майно. Крім того, від удару блискавки постраждали люди.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Волинській області, передає Новини.LIVE.

Що відомо про влучання блискавки

У селі Озеро в Ківерцівському районі блискавка влучила поблизу водойми. Семеро людей, зокрема четверо неповнолітніх, утратили свідомість. На місце прибули поліцейські та медики. Потерпілих госпіталізували. Правоохоронці допомогли перенести людей у карету швидкої допомоги, опитали свідків і зафіксували наслідки нещасного випадку.

Також наряди поліції працювали в Луцькому і Ковельському районах. Там через негоду зазнали пошкоджень приміщення та транспортні засоби.

Яких правил варто дотримуватися під час негоди:

  • за можливості утриматися від поїздок і не перебувати на вулиці під час грози та шквального вітру;
  • не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і металевих споруд;
  • у разі перебування біля водойм негайно залишити берег і знайти безпечне укриття;
  • у разі перебування за кермом дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати погодні умови;
  • якщо потрібна допомога телефонувати на спецлінію 102.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на BBC повідомляв про аномальну спеку в Європі. У Франції через надвисоку температуру повітря заборонили продавати алкоголь під час проведення публічних заходів. Зокрема, йдеться про музичні фестивалі.

Читайте также:

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника МВС України Ігоря Клименка писав, що негода, яка вирувала в Україні наприкінці квітня поточного року, забрала життя трьох людей. Загиблі — жителі Запоріжжя, Закарпаття та Черкащини. Крім того, сильні пориви вітру призвели до значних руйнувань у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

непогода молния пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации