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Главная Новости дня Аномальная жара во Франции: на мероприятиях запретили алкоголь

Аномальная жара во Франции: на мероприятиях запретили алкоголь

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Дата публикации 21 июня 2026 09:25
Во Франции ввели «сухое» ограничение из-за жары
Парижане спасаются от жары. Фото: Reuters

Во Франции ввели запрет на употребление алкоголя во время проведения публичных мероприятий, в частности музыкальных фестивалей, из-за аномальной жары, которая бьет температурные рекорды. Ограничение касается всех официальных уличных мероприятий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Алкоголь под запретом на фестивалях

Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню издала распоряжение, согласно которому на государственных и муниципальных мероприятиях запрещено предлагать алкоголь.

"Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, были даны указания не предлагать алкоголь", — отметили в правительстве.

Под ограничение попал и ежегодный праздник Fête de la Musique, который традиционно собирает миллионы людей на улицах французских городов.

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В этом году празднование изменили погодные условия: в 35 департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за жары. По прогнозам, температура в отдельных регионах может достигать 40–41 °С.

Правительство объясняет ограничения необходимостью снизить нагрузку на медицинские службы и спасателей, работающих в усиленном режиме.

Последствия аномальной погоды

Жара уже вызвала ряд проблем в стране:

  • отменены десятки поездов из-за риска деформации рельсов;
  • в части учебных заведений приостановлены занятия;
  • коммунальные службы работают в специальном режиме.

В Париже введены дополнительные меры безопасности — парки и сады будут оставаться открытыми круглосуточно, чтобы жители могли избежать перегрева.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине в течение выходных 19–21 июня. Уже в воскресенье, 21 июня, местами она может повыситься до +35 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетние климатические показатели как минимум на 1,5 градуса. В то же время синоптики прогнозируют усиление грозовой активности по всей стране. Из-за этого периоды жары будут прерываться интенсивными ливнями, местами градом и шквальным ветром.

погода Франция аномальная жара
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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