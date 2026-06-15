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Главная Новости дня В Украину надвигается сильная жара до +35 °C: где и когда будет жарче всего

В Украину надвигается сильная жара до +35 °C: где и когда будет жарче всего

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Дата публикации 15 июня 2026 14:33
В Украину надвигается сильная жара до +35 °C: где и когда будет жарче всего
Женщины охлаждаются в жару под распылителями. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Украине в выходные дни 19–21 июня. Если в пятницу, 19 июня, максимальная температура составит +28°C, то уже в воскресенье, 21 июня, местами столбики термометров достигнут отметки +35°C.

Об этом сообщают синоптики сервиса Ventusky, передает Новини.LIVE.

В Украину придет сильная жара до +35°C

Ощутимо жарко в Украине станет еще в пятницу, 19 июня. В этот день ночные показатели будут колебаться от +12 °C до +18 °C. В течение дня температура в большинстве регионов составит +23…+25°C, тогда как в южной части страны будет несколько теплее — от +26°C до +28°C. Никаких осадков в течение суток синоптики не прогнозируют.

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Температурная карта Украины 19 июня. Фото: Ventu

Существенно жарко будет в субботу, 20 июня. В ночные часы термометры покажут +15...+18 °C, но днем воздух прогреется до +27...+29 °C. Наиболее выраженная жара будет на территории западных и южных областей, где показатели зафиксируются в пределах +31…+33 °C. В субботу днем погода изменится только в восточных областях Украины, где стоит ожидать кратковременных дождей и грозовых ливней, со шквальным ветром и градом.

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Температурная карта Украины 20 июня. Фото: Ventu

В воскресенье, 21 июня, жаркая погода охватит уже всю территорию Украины. Ночью температура не опустится ниже +15...+21 °C. В дневное время столбики термометров повсеместно поднимутся до +28...+31 °C, а в Закарпатье ожидается самая высокая температура в пределах +35 °C.

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Температурная карта Украины 21 июня. Фото: Ventu

На большей части Украины воскресенье пройдет без осадков, исключением станут лишь западные регионы, где во второй половине дня возможны небольшие дожди.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 15 июня, в Украине ожидается переменная облачность с локальными дождями. Если в южных и восточных регионах ночь пройдет без дождей, то в течение остальной части суток кратковременные ливни и местами грозы охватят все области страны.

Также синоптики прогнозируют, что средняя температура в июне превысит многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5°C и будет колебаться в пределах +19...+25°C.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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